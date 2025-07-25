Общество

Снос деревьев на Олимпийской аллее объяснили

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Пензенцы заметили, что на Олимпийской аллее со стороны «Дизель-Арены» что-то возводят. Часть деревьев на участке вырубили.

«Ради чего там расположили металлические конструкции впритык к виражу беговой дорожки, частично ее повредив?» - поинтересовалась на странице администрации города во «ВКонтакте» Ольга П.

Похожие вопросы задали и другие пензенцы. На их обращения отреагировал представитель управления культуры города.

«На этой территории продолжает осуществляться социальная инициатива. Сейчас осуществляется возведение общественных удобств - туалета и кафе. Все работы выполняются строго в рамках закона и согласованы с соответствующими надзорными инстанциями», - сообщил он.

Представитель управления пояснил, что вырубка деревьев никак не связана с реализацией проекта.

«Удалены лишь аварийные растения и растения, зараженные опасным вредителем - ясеневой златкой», - написал он.

Что касается повреждения беговой дорожки, то в ближайшее время сотрудники парка Белинского обследуют место. Если дефекты подтвердятся, то от подрядчика потребуют восстановить покрытие.

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