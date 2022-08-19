В Пензе подняли вопрос нехватки мест в детских садах

19.08.2022 | 19:46

О культуре питания школьников, их занятости в кружках и спортивных секциях, социальной защищенности детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, представители разных ведомств говорят на городском педагогическом форуме. По традиции в августе обсуждают вопросы образования, определяются с задачами как на ближайшее время, так и на перспективу.

«Мы понимаем, что в Пензе есть районы, где доступ детей к качественному дошкольному образованию ограничен в связи с малым количеством построенных детских садов и большими застройками. У нас предварительно есть план на будущий год, мы хотели бы его обсудить», - сообщила начальник Управления образования г. Пензы Алла Маркова.

Это одна из обозначенных проблем на форуме. Здесь же прозвучали и предложения относительно развития частных детских садов, которые могли бы снять нагрузку с бюджетных учреждений. Закон позволяет использовать средства материнского капитала на оплату посещения ребенком таких коммерческих организаций, но их в Пензе мало.

«У нас один из вопросов - это демография. Если мы не создадим условия для того, чтобы у нас рождались дети и воспитывались в нормальных условиях, мы не решим демографических проблем», - отметил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

На следующей неделе форум продолжит свою работу, будет несколько площадок. В «Школе глазами детей» задействуют учеников городских образовательных организаций, «Мы и дети» - локация для родителей, которые тоже участвуют в образовательном процессе.