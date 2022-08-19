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Общество

В Пензе может появиться маршрут, связывающий Окружную с ГПЗ

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Пензенцы надеются на появление прямых маршрутов общественного транспорта, которые соединили бы Окружную улицу с микрорайоном ГПЗ-24. Вопрос был поднят на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Обращаюсь от лица жителей района. Нас интересует, будет ли когда-нибудь организовано транспортное сообщение между районами Окружная и ГПЗ-24», - написала одна из местных жительниц.

Женщине сообщили, что такое решение может быть принято, но лишь после исследования реальной потребности населения.

«Ваше предложение будет рассмотрено при формировании новой маршрутной сети по итогам проводимой в настоящее время в регионе научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования Пензенской области и Пензенской городской агломерации, в рамках которой будет исследована потребность жителей указанных районов в транспортном обслуживании», - пояснили представители регионального правительства.

Горожанке рекомендовали обращаться с вопросами, касающимися общественного транспорта, в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» (8 (8412) 98-37-12, 98-47-44, gku_oppo@mail.ru).

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Гость||

Непонятно только одно, в итоге. Сколько раков сняли?

Гость||

А троллейбус обещанный там будет?

Гость||

а че так можно было? тогда мне прямой транспорт из Терновки на ул. Захарова организуйте

Гость||

А может и не появиться.

Гость||

У меня там теща

Гость||

Возможно всё,но мне туда не надо.

Имя: Гость
Комментарий:

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