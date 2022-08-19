Сетевое издание|18+|Пятница|19 авг 2022|19:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенцы отметили праздник Преображения Господня

Печать
Telegram

В церкви Спасо-Преображенского мужского монастыря - престольный праздник. Здесь отметили явление божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками - Петром, Иаковом и Иоанном во время молитвы на горе Фавор. Именно в тот момент лицо Спасителя засияло как солнце, а хитон и накидка стали белыми как свет.

Многие пришли в храм с открытым сердцем и не с пустыми руками.

«Для освящения плодов, которые нам дает природа. Глубокий смысл православного праздника Преображения Господня - чтобы мы преобразились в душе и освятили плоды для вкушения», - рассказала жительница г. Пензы Анастасия.

В народе Преображение называют также Яблочным, или Вторым, Спасом. По церковному календарю это двунадесятый праздник, то есть одно из 12 наиболее почитаемых православных торжеств в году.

«Дорогие братья и сестры, от всего сердца поздравляю вас с праздником Преображения Господня! Не случайно этот праздник совершается в Успенский пост и призывает прежде всего к покаянию. Смысл праздника - что Господь явился своим ученикам в преображенном, то есть божественном, состоянии именно перед своими страданиями. Сегодня мы, вспоминая это событие, призваны все изменить себя к лучшему, стать добрее, стать чище и самое главное - приблизиться к Богу», - обратился к пастве митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
 
Гость||

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

Гость||

Детей не тащите

Гость||

В пятницу, 19 августа, региональный оперативный штаб сообщил о 209 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 32 человека отправлено на стационарное лечение.

Гость||

Сколько можно про попов?

Гость||

Какие одухотворенные, просветленные лица!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте