Пензенцы отметили праздник Преображения Господня

19.08.2022 | 18:53

В церкви Спасо-Преображенского мужского монастыря - престольный праздник. Здесь отметили явление божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками - Петром, Иаковом и Иоанном во время молитвы на горе Фавор. Именно в тот момент лицо Спасителя засияло как солнце, а хитон и накидка стали белыми как свет.

Многие пришли в храм с открытым сердцем и не с пустыми руками.

«Для освящения плодов, которые нам дает природа. Глубокий смысл православного праздника Преображения Господня - чтобы мы преобразились в душе и освятили плоды для вкушения», - рассказала жительница г. Пензы Анастасия.

В народе Преображение называют также Яблочным, или Вторым, Спасом. По церковному календарю это двунадесятый праздник, то есть одно из 12 наиболее почитаемых православных торжеств в году.

«Дорогие братья и сестры, от всего сердца поздравляю вас с праздником Преображения Господня! Не случайно этот праздник совершается в Успенский пост и призывает прежде всего к покаянию. Смысл праздника - что Господь явился своим ученикам в преображенном, то есть божественном, состоянии именно перед своими страданиями. Сегодня мы, вспоминая это событие, призваны все изменить себя к лучшему, стать добрее, стать чище и самое главное - приблизиться к Богу», - обратился к пастве митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.