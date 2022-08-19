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Общество

Пензенцам пообещали еще неделю жаркой погоды

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После небольшой передышки в Пензенскую область вновь вернется жаркая погода. По сведениям регионального гидрометеоцентра, в субботу, 20 августа, температура воздуха поднимется до +28 градусов, на следующий день - до +30.

«В период с 20 по 25 августа по востоку Пензенской области сохранится высокая пожарная опасность лесов. Берегите лес от огня!» - говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте гидрометцентра.

По мнению синоптиков, жаркой будет и следующая неделя. Столбик термометра станет подниматься до отметки +33, большую часть времени в регионе будет ясно или малооблачно.

Существенное снижение температуры - до +20 - ожидается лишь к понедельнику, 29 августа.

Ранее сотрудники МЧС рассказали, что в Пензенской области выросло количество ландшафтных пожаров. Горят поля с луговыми травами и сельскохозяйственными культурами, леса. Сейчас в регионе действует ограничение на посещение лесов. В случае ухудшения ситуации будет введен полный запрет.

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Гость||

А че так мало до декабря осилим?

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