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Общество

Зареченцам рассказали, каким станет сквер у школы № 225

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В Заречном активисты обсудили с главой города Олегом Климановым перспективы благоустройства сквера возле школы № 225. Территория победила в народном голосовании, поэтому в 2023 году она должна преобразиться.

«Зона отдыха однозначно должна остаться зеленой: решили сохранить все здоровье деревья, а проредить лишь подлесок, чтобы обустроить места для отдыха и активных занятий. Останутся и существующие пешеходные связи между центральными дорогами, школой и расположенным рядом торговым центром», - рассказал Олег Климанов.

Также по просьбам жителей соседних домов будет предусмотрено место для дополнительной автопарковки машин - площадь участка позволяет это сделать без ущерба для других зон.

В концепцию преображения пространства вписывается и ТЦ «Юбилейный», ремонт которого сейчас идет. Одной из интересных для молодежи точек станет воркаут-площадка, которую обустроят на крыше здания.

Все предложения, которые поступили от горожан, будут воплощены в дизайн-проекте, сообщили в администрации Заречного.

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Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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