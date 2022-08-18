Зареченцам рассказали, каким станет сквер у школы № 225

18.08.2022 | 09:37

В Заречном активисты обсудили с главой города Олегом Климановым перспективы благоустройства сквера возле школы № 225. Территория победила в народном голосовании, поэтому в 2023 году она должна преобразиться.

«Зона отдыха однозначно должна остаться зеленой: решили сохранить все здоровье деревья, а проредить лишь подлесок, чтобы обустроить места для отдыха и активных занятий. Останутся и существующие пешеходные связи между центральными дорогами, школой и расположенным рядом торговым центром», - рассказал Олег Климанов.

Также по просьбам жителей соседних домов будет предусмотрено место для дополнительной автопарковки машин - площадь участка позволяет это сделать без ущерба для других зон.

В концепцию преображения пространства вписывается и ТЦ «Юбилейный», ремонт которого сейчас идет. Одной из интересных для молодежи точек станет воркаут-площадка, которую обустроят на крыше здания.

Все предложения, которые поступили от горожан, будут воплощены в дизайн-проекте, сообщили в администрации Заречного.