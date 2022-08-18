В Городищенском районе ночная охота закончилась задержанием

18.08.2022 | 17:14

В лесах Городищенского района задержали мужчину, который незаконно добыл самца косули.

Ночью сотрудники минлесхоза остановили машину местного жителя и обнаружили убитое копытное, а также прицел ночного видения.

«Охота производилась в закрытые для данного вида сроки, без разрешения на добычу данного вида», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Браконьер причинил лесному фонду ущерб в 120 тысяч рублей.

На мужчину составили протокол об административном нарушении. Ему может грозить лишение права заниматься охотой на срок до 2 лет или штраф от 35 000 до 50 000 рублей с конфискацией орудий охоты.