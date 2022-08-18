Дом для переселенцев в Заре подорожал на 30%

18.08.2022 | 09:23

Затраты на строительство в микрорайоне Заря в Пензе дома для переселенцев из аварийного жилья выросли на 30%. Это следует из постановления об изменении существенных условий муниципального контракта, опубликованного на официальном сайте мэрии.

По данным портала госазкупок, контракт на возведение восьмиэтажного жилого дома заключили в декабре 2021 года с единственным поставщиком, изъявившим желание участвовать в торгах.

Заказчиком выступило городское управление капитального строительства, сумма составила 333 млн 707 тыс. 160 рублей.

В апреле 2022 года Правительством РФ были установлены порядок и случаи изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству. В соответствии с этим документом цену контракта разрешили менять при удорожании строительных материалов.

Так и было сделано администрацией Пензы. 12 августа мэр Александр Басенко подписал постановление, согласно которому цена контракта на возведение дома в Заре увеличена до 435 млн 272 тыс. 110 рублей (на 101 млн 920 тыс. 760 рублей с учетом налога на добавленную стоимость по ставке 20%).

Дом для переселенцев построят в районе улиц Новоселов, Мясникова и Героя России Сергеева. Срок окончания работ по контракту - 30 ноября 2022 года.