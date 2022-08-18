Сетевое издание|18+|Четверг|18 авг 2022|10:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Общество

Дом для переселенцев в Заре подорожал на 30%

Печать
Telegram

Затраты на строительство в микрорайоне Заря в Пензе дома для переселенцев из аварийного жилья выросли на 30%. Это следует из постановления об изменении существенных условий муниципального контракта, опубликованного на официальном сайте мэрии.

По данным портала госазкупок, контракт на возведение восьмиэтажного жилого дома заключили в декабре 2021 года с единственным поставщиком, изъявившим желание участвовать в торгах.

Заказчиком выступило городское управление капитального строительства, сумма составила 333 млн 707 тыс. 160 рублей.

В апреле 2022 года Правительством РФ были установлены порядок и случаи изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству. В соответствии с этим документом цену контракта разрешили менять при удорожании строительных материалов.

Так и было сделано администрацией Пензы. 12 августа мэр Александр Басенко подписал постановление, согласно которому цена контракта на возведение дома в Заре увеличена до 435 млн 272 тыс. 110 рублей (на 101 млн 920 тыс. 760 рублей с учетом налога на добавленную стоимость по ставке 20%).

Дом для переселенцев построят в районе улиц Новоселов, Мясникова и Героя России Сергеева. Срок окончания работ по контракту - 30 ноября 2022 года.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Дом для переселенцев в Заре подорожал на 30%

....................................................

А переселенцы все желают в деревню Заря или их мнение никого не интересует?

Гость||

Гость писал(a):

Дом для переселенцев в Заре подорожал на 30%

....................................................

А переселенцы все желают в деревню Заря или их мнение никого не интересует?

Первая завыла.

Гость||

Делят баблишко, это понятно. Если сдача дома через три месяца, то он почти готов, с какого перепуга на треть стоимость поднимать прямо перед сдачей.

Гость||

БУКВАЛЬНО ВСЕ В ПЕНЗЕ ТОЛЬКО ДОРОЖАЕТ,КРОМЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА!!! НИЩЕТА!!!

Гость||

Гость писал(a):

Делят баблишко, это понятно. Если сдача дома через три месяца, то он почти готов, с какого перепуга на треть стоимость поднимать прямо перед сдачей.
Вторая завыла.

Гость||

Гость писал(a):

БУКВАЛЬНО ВСЕ В ПЕНЗЕ ТОЛЬКО ДОРОЖАЕТ,КРОМЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА!!! НИЩЕТА!!!
Заверещала третья.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте