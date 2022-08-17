Житель Сосновоборска ответит за вырубленные по ошибке деревья

17.08.2022 | 10:15

61-летний житель Сосновоборска предстанет перед судом за рубку леса без разрешительных документов.

В сентябре 2020 года мужчина решил заработать и взялся расчистить от растительности земли сельскохозяйственного назначения. При этом он не уточнил границы участка, примыкающего к землям лесного фонда, однако заключил договор с подрядчиком, заверив того, что все законно и проблем не будет.

«Неосведомленный о преступном умысле подрядчик произвел рубку деревьев различных пород на землях лесного фонда в отсутствие разрешительных документов. Федеральному бюджету был причинен материальный ущерб на сумму 868 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Во время расследования правоохранители изъяли древесину, а также инструментарий, применявшийся для рубки кустарника и деревьев.

Сельчанин признал свою вину и возместил причиненный лесному фонду ущерб в полном объеме.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, его направили в районный суд для дальнейшего рассмотрения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.