В лесу на Шуисте обнаружили труп 54-летнего пензенца

23.10.2025 | 13:23

В четверг, 23 октября, в лесу на Шуисте, в районе улицы Чапаева, обнаружили труп мужчины.

Следственные действия привлекли внимание местных жителей. Один из очевидцев сфотографировал участок леса и выложил снимки в Сеть. «Сначала приехала реанимация, потом уже полиция», - уточнил он.

В региональном СУ СКР сообщили, что проводится проверка по факту смерти 54-летнего мужчины - жителя Пензы.

«При осмотре каких-либо телесных повреждений не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавили в управлении.

После проверки будет принято процессуальное решение.