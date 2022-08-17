Верующие поклонились Пензенской Казанской иконе Божией матери

17.08.2022 | 18:37

В день Пензенской Казанской иконы Божией матери сотни верующих пришли в Спасский кафедральный собор, чтобы поклониться святом образу, оберегающему землю от разных напастей.

«Я каждый день утром и вечером всегда прошу у нее, чтобы над нами было мирное небо, и чтобы всем было хорошо, и чтобы у всех было здоровье», - рассказала прихожанка.

«Иконе очень много лет, она старая, очень важная для всех. Такой торжественный праздник, служба красивая», - отметил пензенец.

По преданию, образ, подаренный царем Алексеем Михайловичем по случаю основания Пензы, спас город на Суре от уничтожения. Когда к стенам крепости подступили кочевники, люди начали молиться перед иконой. Темный лик Богородицы засиял, как солнце, это увидели враги и в ужасе сбежали.

В день Пензенской Казанской иконы Божией матери в Спасском кафедральном собрались настоятели всех храмов области. Божественную литургию перед чудотворным образом служили сразу два архиерея. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и глава Татарской митрополии Кирилл после владыки обратились к верующим.

«Это первая и основная святыня, к которой миллионы наших сограждан за столетия прибегали, прося помощи, заступничества, и многие из здесь стоящих могут с уверенностью свидетельствовать, что это заступничество они всегда получали», - подчеркнул митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Желаю всем вам ее божественного предстательства и благословения», - произнес митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

По окончании проповеди каждый верующий смог приложиться к чудотворному изображению Божией матери, которое обрело постоянное место в правом пределе собора в резном золоченом шатре.