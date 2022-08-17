Общество

Верующие поклонились Пензенской Казанской иконе Божией матери

Печать
Telegram

В день Пензенской Казанской иконы Божией матери сотни верующих пришли в Спасский кафедральный собор, чтобы поклониться святом образу, оберегающему землю от разных напастей.

«Я каждый день утром и вечером всегда прошу у нее, чтобы над нами было мирное небо, и чтобы всем было хорошо, и чтобы у всех было здоровье», - рассказала прихожанка.

«Иконе очень много лет, она старая, очень важная для всех. Такой торжественный праздник, служба красивая», - отметил пензенец.

По преданию, образ, подаренный царем Алексеем Михайловичем по случаю основания Пензы, спас город на Суре от уничтожения. Когда к стенам крепости подступили кочевники, люди начали молиться перед иконой. Темный лик Богородицы засиял, как солнце, это увидели враги и в ужасе сбежали.

В день Пензенской Казанской иконы Божией матери в Спасском кафедральном собрались настоятели всех храмов области. Божественную литургию перед чудотворным образом служили сразу два архиерея. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и глава Татарской митрополии Кирилл после владыки обратились к верующим.

«Это первая и основная святыня, к которой миллионы наших сограждан за столетия прибегали, прося помощи, заступничества, и многие из здесь стоящих могут с уверенностью свидетельствовать, что это заступничество они всегда получали», - подчеркнул митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Желаю всем вам ее божественного предстательства и благословения», - произнес митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

По окончании проповеди каждый верующий смог приложиться к чудотворному изображению Божией матери, которое обрело постоянное место в правом пределе собора в резном золоченом шатре.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 
Гость||

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

Гость||

Мракобесие без остановок)

Гость||

Зачем этот цирк?

Гость||

не верю попам

Гость||

penzainform.ru писал(a):

каждый верующий смог приложиться
Тряпочка не спасет от взаимного одаривания вирусами.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте