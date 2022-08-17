В Пензенской области суточное число случаев COVID-19 превысило 200

17.08.2022 | 13:10

В Пензенской области на среду, 17 августа, зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции.

16-го числа выявили 162 заразившихся, 15-го - 113, 14-го - 98.

Больше всего новых пациентов прибавилось в Пензе (123). Также в суточную статистику по заболеваемости вошли Кузнецкий (17), Пензенский (13), Бессоновкий (8), Колышлейский, Никольский (по 6) районы, ЗАТО Заречный (5), Иссинский, Пачелмский (по 4), Белинский, Неверкинский (по 3), Бековский, Каменский, Нижнеломовский, Мокшанский, Сердобский (по 2), Городищенский, Земетчинский, Камешкирский, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, Сосновоборский (по 1) районы.

Медики госпитализировали 28 пациентов.

Общее количество инфицированных достигло 190 645.

За сутки медики выписали 29 человек. Новых смертей не зарегистрировано.

Итого случаев выздоровления - 182 879, смерти - 6 018, сообщили в оперативном штабе региона.