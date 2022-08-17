Общество

В Пензенской области суточное число случаев COVID-19 превысило 200

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В Пензенской области на среду, 17 августа, зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции.

16-го числа выявили 162 заразившихся, 15-го - 113, 14-го - 98.

Больше всего новых пациентов прибавилось в Пензе (123). Также в суточную статистику по заболеваемости вошли Кузнецкий (17), Пензенский (13), Бессоновкий (8), Колышлейский, Никольский (по 6) районы, ЗАТО Заречный (5), Иссинский, Пачелмский (по 4), Белинский, Неверкинский (по 3), Бековский, Каменский, Нижнеломовский, Мокшанский, Сердобский (по 2), Городищенский, Земетчинский, Камешкирский, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, Сосновоборский (по 1) районы.

Медики госпитализировали 28 пациентов.

Общее количество инфицированных достигло 190 645.

За сутки медики выписали 29 человек. Новых смертей не зарегистрировано.

Итого случаев выздоровления - 182 879, смерти - 6 018, сообщили в оперативном штабе региона.

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Гость||

А что всех по домам не закрываем и милицию дежурить у подъезда не ставим? А маскобараны?

Гость||

Это последствия церковной ярмарки? Её специально проводили в период пандемии?

Гость||

По факту ещё больше, кто-то просто не обращается к врачам за тестами, лечатся сами, все уже знакомо

Гость||

Ааааааааааааааааа!!! Ааааааааааааааааа!!!

Гость||

Гость писал(а):

> Ааааааааааааааааа!!! Ааааааааааааааааа!!!

Визг либеральной сволоты

Гость||

А я сошла с ума,

А я сошла с ума,

Ля-ля,ля-ля,ля-ля.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За сутки медики выписали 29 человек. Новых смертей не зарегистрировано.
Это и требовалось доказать. Уже не умирают от простудки, значит и маски не нужны с вакцинками.

Гость||

начинается цирк

Гость||

хватит нагулялись. пора закрывать всех на удаленку

Гость||

Пензенская область рвётся обратно в "красную зону"? или подождём когда выборы пройдут? Мы всё поняли, всё идёт к принудительной вакцинации

Гость||

Чиновников уже привили семь раз?

Гость||

Гигиена , к терапеBту запись за 2 недели , Bода , питание , цены - необходимо оздараBлиBать население. Миграция - прибыло молодежи с детьми из Казахстана где организоBана лаборатория соBместно с США ни кому дела нет. Нет заботы о населении города.

Имя: Гость
Комментарий:

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