В Пензенской области открыли второй центр амбулаторной онкопомощи

17.08.2022 | 09:52

Во вторник, 16 августа, в поликлинике Сердобской межрайонной больницы имени А. И. Настина открылся центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

Главная задача подразделения - полное обследование пациентов с подозрениями на новообразования и (в случае подтверждения диагнозов) незамедлительное направление их на лечение в областной онкологический диспансер.

Кроме того, больным будут проводить химиотерапию на амбулаторном этапе.

В состав ЦАОП входят рентгенологическая служба, эндоскопический кабинет, отделения ультразвуковой и функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, а также дневной стационар на 10 коек.

В штате также будут хирурги-онкологи. В зону обслуживания Сердобского ЦАОПа войдут и Сердобский район, и три сопредельных - Бековский, Колышлейский и Малосердобинский. Организован центр амбулаторной онкологической помощи в здании поликлиники на Островского, 10.

«ЦАОП - это своего рода форпост, где сконцентрирован весь спектр медицинских услуг для диагностики и раннего выявления новообразований. Здесь в течение нескольких дней диагноз будет либо подтвержден, либо опровергнут. Для этого у нас есть все необходимое медицинское оборудование и кадровый потенциал», - цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области главврача Сердобской МРБ Андрея Малахова.

Первый центр амбулаторной онкологической помощи открылся 1 октября 2019 года в пензенской поликлинике № 14. Всего до 2024 года в Пензенской области организуют 10 центров, 5 из них - в районах области.