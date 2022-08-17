В Пензе депутат предложил заменить ограждения вдоль дорог столбиками

17.08.2022 | 15:12

На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшейся в среду, 17 августа, депутат Сергей Лукичев раскритиковал установку ограждений на улицах Пензы. По его мнению, облик города портится.

«Они заужают пешеходные зоны, мешают водителям пройти с парковки на тротуар, люди вынуждены идти по проезжей части», - отметил Лукичев. По его словам, такое можно наблюдать повсеместно.

Депутат предложил устанавливать не ограждения, а столбики наподобие тех, которые имеются сейчас у Спасского собора и здания правительства.

Глава Пензы Владимир Мутовкин объяснил, что ограждения устанавливаются в соответствиями с нормативами программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которые не предусматривают монтаж столбиков.

«Это требования ГОСТа», - пояснил появление ограждений Мутовкин.

Новые ограждения вдоль дорог областного центра вызывают немало нареканий горожан. К примеру, в историческом центре Пензы - на улицах Куйбышева, Чкалова, Свердлова - их установили не со стороны проезжей части, а вдоль тротуара. Таким образом, они совершенно не защищают участки зелени от въезда автотранспорта. Один из читателей портала PenzaInform.ru даже предположил, что через пару лет проезжую часть расширят и газоны исчезнут, а вот заборы останутся.

На улице Калинина металлическая конструкция отделила участок проезжей части, предназначенный для стоянки машин, от тротуара. Чтобы попасть в пешеходную зону, водителям и пассажирам автомобилей приходится обходить препятствие по дороге.

На перекрестке улиц Терновского и Сухумской металлическая преграда перекрыла низкий съезд на проезжую часть, испортив жизнь маломобильным пешеходам.