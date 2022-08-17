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Общество

В Пензе депутат предложил заменить ограждения вдоль дорог столбиками

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На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшейся в среду, 17 августа, депутат Сергей Лукичев раскритиковал установку ограждений на улицах Пензы. По его мнению, облик города портится.

«Они заужают пешеходные зоны, мешают водителям пройти с парковки на тротуар, люди вынуждены идти по проезжей части», - отметил Лукичев. По его словам, такое можно наблюдать повсеместно.

Депутат предложил устанавливать не ограждения, а столбики наподобие тех, которые имеются сейчас у Спасского собора и здания правительства.

Глава Пензы Владимир Мутовкин объяснил, что ограждения устанавливаются в соответствиями с нормативами программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которые не предусматривают монтаж столбиков.

«Это требования ГОСТа», - пояснил появление ограждений Мутовкин.

Новые ограждения вдоль дорог областного центра вызывают немало нареканий горожан. К примеру, в историческом центре Пензы - на улицах Куйбышева, Чкалова, Свердлова - их установили не со стороны проезжей части, а вдоль тротуара. Таким образом, они совершенно не защищают участки зелени от въезда автотранспорта. Один из читателей портала PenzaInform.ru даже предположил, что через пару лет проезжую часть расширят и газоны исчезнут, а вот заборы останутся.

На улице Калинина металлическая конструкция отделила участок проезжей части, предназначенный для стоянки машин, от тротуара. Чтобы попасть в пешеходную зону, водителям и пассажирам автомобилей приходится обходить препятствие по дороге.

На перекрестке улиц Терновского и Сухумской металлическая преграда перекрыла низкий съезд на проезжую часть, испортив жизнь маломобильным пешеходам.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Лукичёв очнулся или мозг перегрел на жаре? бюджет уже распилили на заборах,а этому теперь столбики понадобились.К корыту что ли не подпустили по заборам?

Гость||

это так же, как нормальные остановки менять на новые

Гость||

Дэбил депутат. Смысл пешеходных ограждений, что бы пешеходы не выходили на проезжую часть.

Гость||

Проснулся товарищ Лукичев! Все уже установили, заколотили и бетоном залили, ну или чем там их заливают. Ну можно,и конечно, попытаться ещё денежке выбить из бюджета на демонтаж, утилизацию и прочее, а затем на установку СТОЛБИКОВ

Гость||

Сразу видно Депутатом становятся не из народа, а за денежку! Он сам лично потом родителям детей попавших под колеса или людям которых возможно спас забор от лихачей, будет рассказывать о пользе столбиков?

Гость||

Заборы надо убирать. Безопасности от них никакой, только видимость ухудшают. Говорю и как водитель, и как пешеход. От лихачей забор не спасет, разлетится только в разные стороны и кого-нибудь зацепит.

Гость||

Гость писал(a):

Заборы надо убирать. Безопасности от них никакой, только видимость ухудшают. Говорю и как водитель, и как пешеход. От лихачей забор не спасет, разлетится только в разные стороны и кого-нибудь зацепит.
Ещё один идиот. Они стоят для такой пъяной быдлятины как ты. Что бы ты на дорогу бухой не выходил.

Гость||

Видно у кого то важного бизнес с этими кошмарными изделиями.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|17.08.2022 16:18|

Проснулся товарищ Лукичев! Все уже установили, заколотили и бетоном залили, ну или чем там их заливают. Ну можно,и конечно, попытаться ещё денежке выбить из бюджета на демонтаж, утилизацию и прочее, а затем на установку СТОЛБИКОВ

Зачем так усложнять. Пусть спилит сам заборчик, а столбики останутся. Ведь чинки, если что задумали, обязательно осуществят. Уж лучше меньшими средствами.

Гость||

Гость писал(a):

Ещё один идиот. Они стоят для такой пъяной быдлятины как ты. Что бы ты на дорогу бухой не выходил.
Пьяная быдлятина найдет способ переползти через забор. Предвосхищая ваше остроумие: нет, сужу не по себе :)

Гость||

Не в восторге от заборов, но столбики ещё хуже. Они имеют способность расшатываться и падать, так как закрепляют их обычно дорожники на клей ПВА, ну, или на канцелярский клей.

Гость||

Чинки, похоже, посчитали, сколько денег можно выручить, продав заборчики. Предпринимательская мыслишка у них впереди здравого смысла срабатывает.

Гость||

Дежавю... Что-то такое раньше уже было...

Гость||

Да и депутатов тоже можно столбиками заменить. Даже еще лучше будет.

Гость||

Вот проблема то. Заменить чиновников на столбики. Как вам такой народный стандарт?

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Имя: Гость
Комментарий:

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