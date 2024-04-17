В Пензе большую часть разметки восстановят термопластиком

17.04.2024 | 10:55

В Пензе большую часть разметки на дорогах восстановят при помощи термопластика - свыше 100 тысяч кв. м. Об этом в среду, 17 апреля, сообщил глава города Александр Басенко на своих страницах в соцсетях.

На улицах Бакунина, Космодемьянской, Пушкина, Сурской и Дизельной уже работает подрядчик в рамках гарантийных обязательств: в прошлом году эти дороги ремонтировались по нацпроекту.

Вскоре к процессу присоединится МБУ «Пензавтодор». Специалисты начнут с улиц Карпинского, Коммунистической, проспекта Победы и Терновки. Первые три объекта выбраны, так как задействованы в праздновании Дня Победы, Терновка - из-за расположения аэропорта в районе.

«После в плановом режиме проведем работы по остальным участкам. Всего охватим 194 улицы и территории возле школ», - уточнил Александр Басенко.

Термопластиком выполнят более 100 тысяч кв. м разметки, краской - около 13 тысяч кв. м.

Ранее сообщалось, что МБУ «Пензавтодор» заказало 50 тонн термопластика с микростеклошариками для обновления разметки в областном центре.