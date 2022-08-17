Общество

ЕР передала более 50 000 школьных комплектов детям России и Донбасса

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Ежегодно в рамках акции «Собери ребенка в школу», которую проводит «Единая Россия», помощь получают более 160 тысяч детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей по всей стране.

В этом году старт акции «Единой России» «Собери ребенка в школу» был дан 27 июня в Краснодоне (Луганская Народная Республика). Как сообщается на сайте партии ER.ru, особенность акции-2022 заключается в том, что активисты партии передают школьные наборы учащимся не только в России, но и на Донбассе и освобожденных территориях.

Комплекты можно получить в гуманитарных центрах партии. кроме того, их привозят семьям на дом волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты». Также школьные комплекты от «Единой России» получат дети погибших военных.

«Акция «Собери ребенка в школу» стала партийной традицией. Мы собираем и выдаем канцелярию, наборы для творчества, рюкзаки», - напомнила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

«Проблема собрать ребенка в школу актуальна для всех родителей, но в первую очередь для семей, находящихся в сложном материальном положении. Поэтому поддержка перед Днем знаний в виде тетрадей, дневников, ранцев востребованна всегда.

К акции «Собери ребенка в школу», инициированной и реализуемой «Единой Россией» в рамках партийного проекта «Новая школа», депутаты партии всех уровней присоединяются ежегодно. Они передают нуждающимся и многодетным семьям канцелярские принадлежности, школьную и спортивную формы, ранцы и другие вещи, которые необходимы детям в процессе обучения.

В этом году школьные принадлежности получат и дети, которые проживают в пензенских пунктах временного размещения и готовятся пойти в наши школы. Эвакуированные семьи, приезжающие в пункты временного размещения, берут с собой только самое нужное. Необходимо не только помочь им обустроиться на новом месте, но и в том числе подготовить детей к школе», - говорит руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Пензенской области Михаил Макаров.

В акции «Единой России» принимают участие депутаты, представители бизнеса, неравнодушные граждане и сами ученики. Сбор школьных принадлежностей проходит в общественных приемных партии, ее региональных и местных отделениях, волонтерских центрах - таких пунктов приема в регионах открыто более 4 тысяч.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

А Едрить Россию не передадут Пензенским школьникам чего нибудь кроме молебна на стяг по понедельникам?

Гость||

В Пензе писали 7 500 детей нуждаются? Им по остаточному принципу или своп-обноски?

Гость||

Ложь, лицемерие, воровство.

Гость||

Свои дети в обносках, во всяком случае тут же предлагают обмениваться старыми вещами и школьными принадлежностями, лишь бы не совсем грязные и поломанные были, а Донбасу помогаем? Ну, ничего нового, все как обычно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Эвакуированные семьи, приезжающие в пункты временного размещения,
Не пора ли им уже домой, или они насовсем тут?

Гость||

Никогда ничего не дали, даже ручку с карандашом. Пару раз звонила в соц. службу - ответили, что дают наборы только первоклассникам, для вас ничего нет... Каждый год слышу что выделяют помощь, что-то эти "выделения" так до нас и не дошли...

Гость||

Едресня себя рекламирует, хорошее в рекламе не нуждается!

Гость||

Говно

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