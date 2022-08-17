Общество

22 пензенца и собака покорили реку Кереть в Карелии

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На турниках под лучами солнца во дворе областного туристско-спортивного центра поставили на просушку спущенные катамараны. На них воспитанники вместе с преподавателями прошли по реке Кереть в северной части Карелии. Девять дней длился сплав, водный поход был третьей категории сложности.

«Ребята справились на отлично. Мы контролировали каждый проход катамарана, и по прохождению было сразу видно, ясно и понятно, что ребята знают свое дело, умеют правильно обращаться с веслом и с плавсредством», - сообщил директор многофункционального туристско-спортивного центра Павел Зелепугин.

В список пензенских покорителей Карелии вошли 22 человека и собака. 10 ребят - члены сборной Пензенской области по туризму.

«120 километров - мы начали от озера Нюкки и закончили в Нижней Пулонге Лоухского района. Пороги - третьей и четвертой категории сложности. Мы со всем справились», - рассказала педагог многофункционального туристско-спортивного центра Виктория Шаманова.

Самой юной участницей похода стала 5-летняя Настя, стойко преодолевшая весь маршрут.

«Я на мешках на катамаране сидела. Там были пороги всякие», - отметила девочка.

В школьном сочинении «Как я провел лето» Данила Добуш напишет о поездке в Карелию. В республике он был впервые, на катамаране тоже дебютировал. Подросток всего год занимается водным туризмом, но такие термины, как «бочка», теперь знает не только в теории.

«Воронка такая образуется, ее нужно на большой скорости проходить, иначе застрянете», - пояснил участник экспедиции.

Преодолевая препятствия и сидя вечерами у костра, подростки - участники экспедиции даже не вспомнили о гаджетах и социальных сетях. Наслаждались красотой почти не тронутого цивилизацией мира.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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