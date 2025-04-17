В Пензе мужчина упал с крутого берега реки в районе Токарной

17.04.2025 | 10:35

В Пензе спасателям пришлось оказывать помощь мужчине, упавшему с крутого берега реки в районе моста на Токарной. Он не мог взобраться по склону самостоятельно.

Это случилось вечером в среду, 16 апреля. Сигнал в пожарно-спасательный центр поступил в 20:30.

Специалисты приехали на место и, используя альпинистскую веревку, добрались до пострадавшего.

Мужчине помогли подняться наверх. Затем его передали бригаде медиков, сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Ранее в Бессоновском районе местный житель провалился в 8-метровый колодец во дворе частного дома. Он оказался заблокирован на глубине около 5 метров и не мог выбраться.