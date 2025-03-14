В Пензенском районе русло реки могли передать частнику

В Пензенском районе в личную собственность могли передать часть русла реки Лисовки.
Местная администрация утвердила схему расположения земельного надела площадью 137 га в Большееланском сельсовете, который накладывался на границы водного объекта.
Между тем распоряжаться участком в таком случае орган местного самоуправления по закону не может.
Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки, главе района внесли представление об устранении недочета.
«Правовой акт, принятый администрацией с превышением полномочий, отменен, незаконно сформированный земельный участок снят с кадастрового учета», - сообщила об итогах старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.
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