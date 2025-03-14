В Пензенском районе русло реки могли передать частнику

14.03.2025 | 16:06

В Пензенском районе в личную собственность могли передать часть русла реки Лисовки.

Местная администрация утвердила схему расположения земельного надела площадью 137 га в Большееланском сельсовете, который накладывался на границы водного объекта.

Между тем распоряжаться участком в таком случае орган местного самоуправления по закону не может.

Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки, главе района внесли представление об устранении недочета.

«Правовой акт, принятый администрацией с превышением полномочий, отменен, незаконно сформированный земельный участок снят с кадастрового учета», - сообщила об итогах старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.