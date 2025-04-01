Турцентр в Лермонтовском сквере посещают в основном пензенцы

01.04.2025 | 18:55

У туристско-информационного центра в Пензе стало больше посетителей. За первый квартал 2025 года (январь-март) он принял 536 человек. 269 из них пришли в ТИЦ в марте.

«В основном это были пензенцы. Однако консультацию в павильоне также получили жители Уфы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Самары, Ульяновска, Воронежа, Саратова и Краснодара, а также Йемена, Таджикистана и Казахстана», - перечислили в администрации Пензы.

Гости интересуются достопримечательностями региона и турами выходного дня.

ТИЦ открылся в Лермонтовском сквере в ноябре. Он был создан для бесплатного информирования граждан о культурной жизни области.

В конце января начальник городского управления культуры Вера Фейгина сообщила, что специалисты ТИЦ за весь период работы (около двух месяцев) проконсультировали более 100 посетителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Новочеркасска и других городов.

«Наибольший интерес у туристов вызвали театр юного зрителя, планетарий, музей одной картины, океанариум и зоопарк, а в период новогодних праздников - пешеходные экскурсии по центру Пензы», - уточнили тогда же в мэрии.