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Происшествия

В Бековском районе из Хопра достали тело мужчины

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В понедельник, 14 апреля, в Бековском районе из реки Хопер достали тело 50-летнего мужчины, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Это случилось рядом с селом Гранки.

«Причины смерти устанавливаются», - добавили в МЧС.

В марте в регионе случилось несколько трагедий на воде. 15-го числа в Белинском районе провалился под лед и утонул 65-летний мужчина, рыбачивший на Ефимском пруду.

19 марта, предположительно, утонул в Суре в районе улицы Васнецова (Междуречье) 41-летний подводный охотник. Его несколько дней искали родственники, судоводители, дайверы, добровольцы из регионального отделения «Лизы Алерт», АНО «ДобротворецЪ» из Москвы, Самары, Саранска. Выполнялись надводный и водолазный поиск, освобождение поверхности реки ото льда, сканирование донной поверхности (более 870 000 кв. м), визуальный осмотр левого и правого берегов на дистанции 11 км. Однако результата это не дало.

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