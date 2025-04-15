В следкоме рассказали о погибшем в Бековском районе рыбаке

15.04.2025 | 12:49

50-летний мужчина, чье тело достали из Хопра недалеко от села Гранки в Бековском районе, был рыбаком, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчина отправился рыбачить 13 апреля и не вернулся. Обеспокоенные его длительным отсутствием родственники отправились к Хопру. Они нашли мужчину в воде.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено», - уточнила Татьяна Махницкая.

Точную причину смерти рыбака определит судебно-медицинская экспертиза.

Следователь устанавливает обстоятельства трагедии.