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Общество

В Пензенской области растет суточное число случаев коронавируса

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В Пензенской области за сутки подтвердилось 162 случая коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

15-го августа в регионе прибавилось 113 пациентов, 14-го - 98.

В суточную статистику вошли Пенза (75 случаев инфекции), Заречный (18), а также Сердобский (10), Городищенский, Кузнецкий, Пензенский (по 7), Бековский, Каменский, Нижнеломовский (по 5), Белинский (4), Бессоновский, Иссинский, Колышлейский (по 3), Спасский, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, Мокшанский, Наровчатский, Неверкинский, Никольский, Сосновоборский, Тамалинский (по 1) районы.

Госпитализировано 34 человека.

Общее число случаев коронавируса в регионе достигло 190 435.

За сутки медики выписали 36 пациентов и зарегистрировали 2 новые смерти.

Итого случаев выздоровления - 182 850, смерти - 6 018, добавили в оперативном штабе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Почему не скулят и не воют маскобараны?

Гость||

Закупаем маски, господа! Чую - скоро начнется маскарад.

Гость||

Гость писал(a):

Закупаем маски, господа! Чую - скоро начнется маскарад.
пусть бесплатно выдают, а еще посмотрю где мент там одену а где его нет сниму

Гость||

Гость писал(a):

Почему не скулят и не воют маскобараны?
Пока не все прочитали команду из Москвы

Гость||

В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)»

Роспотребнадзор сегодня уже рекомендовал. Так что ждем.

Гость||

Гость писал(а):

пусть бесплатно выдают, а еще посмотрю где мент там одену

> а где его нет сниму

Вообще не одевал и не одену, даже если мент. Пусть "одобрямсам" указывают что на лице носить....

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.08.2022 14:11|

Гость писал(а):

пусть бесплатно выдают, а еще посмотрю где мент там одену

> а где его нет сниму

Вообще не одевал и не одену, даже если мент. Пусть "одобрямсам" указывают что на лице носить....

на кого одевать собрался

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.08.2022 13:28|

Почему не скулят и не воют маскобараны?

когда на тебя деревянный макинтошем наденут, ты скуляжа и воя не расслышишь, умник хренов

Гость||

Гость писал(a):

когда на тебя деревянный макинтошем наденут, ты скуляжа и воя не расслышишь, умник хренов
пугалки хахахахахахахаххааха мне смешно не могу остановиться, вы трусы или трусы?

Имя: Гость
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