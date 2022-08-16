В Пензенской области растет суточное число случаев коронавируса

16.08.2022 | 13:08

В Пензенской области за сутки подтвердилось 162 случая коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

15-го августа в регионе прибавилось 113 пациентов, 14-го - 98.

В суточную статистику вошли Пенза (75 случаев инфекции), Заречный (18), а также Сердобский (10), Городищенский, Кузнецкий, Пензенский (по 7), Бековский, Каменский, Нижнеломовский (по 5), Белинский (4), Бессоновский, Иссинский, Колышлейский (по 3), Спасский, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, Мокшанский, Наровчатский, Неверкинский, Никольский, Сосновоборский, Тамалинский (по 1) районы.

Госпитализировано 34 человека.

Общее число случаев коронавируса в регионе достигло 190 435.

За сутки медики выписали 36 пациентов и зарегистрировали 2 новые смерти.

Итого случаев выздоровления - 182 850, смерти - 6 018, добавили в оперативном штабе.