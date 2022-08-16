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Общество

В Пензе заявили о 50-процентном снижении числа смертей на воде

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В 2022 году на водоемах Пензы прошло около 370 рейдов, жителям города вручили более 3 000 памяток о мерах безопасности при отдыхе у воды.

Было выявлено 93 случая купания в запрещенных местах. Сотрудники полиции составили 253 протокола по фактам употребления алкогольной продукции на публике, неисполнения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, хулиганства, нарушения правил охраны жизни людей и др.

По мнению чиновников, проведенная работа позволила уменьшить количество летальных исходов. Тему обсудили на оперативном совещании, состоявшемся в мэрии в понедельник, 15 августа.

«В том числе благодаря принятым мерам зафиксировано сокращение случаев смертности на воде на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

По области в целом число смертей на воде находится примерно на уровне прошлого года. За лето 2021-го в регионе утонули 25 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Столько же жертв зарегистрировали к 10 августа 2022-го.

Рейды по водоемам планируют активно проводить до конца августа. Количество проверок могут уменьшить лишь после 1 сентября, когда дети пойдут в школы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

«В том числе благодаря принятым мерам зафиксировано сокращение случаев смертности на воде на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - уточнили в пресс-службе администрации.

В Пензенской области число смертей на воде находится примерно на уровне прошлого года. За лето 2021-го в регионе утонули 25 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Столько же жертв зарегистрировали к 10 августа 2022-го".

Второй абзац полностью противоречит первому! Что за бред? ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В том числе благодаря принятым мерам зафиксировано сокращение случаев смертности на воде на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - уточнили в пресс-службе администрации.

В Пензенской области число смертей на воде находится примерно на уровне прошлого года. За лето 2021-го в регионе утонули 25 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Столько же жертв зарегистрировали к 10 августа 2022-го.

Учитесь отчитываться, буртасня. Количество жертв не уменьшилось (а то и больше будет, т.к. лето еще не кончилось), а отчитались о 50% снижении смертности. Заработали на премию, в отличие от вас глупомордых.

Гость||

Город Пенза и Пензенская область! Читайте внимательно, умники...

Гость||

Ещё не все утонули

Гость||

Ещё не все утонули

Ещё не всех нашли.....

Гость||

ПИ, где данные по городу? Отчитались о снижении за город, а статистику привели по области. Сваливаете всё в одну кучу и вводите людей в заблуждение! Или это заказ, типа областная власть не дорабатывает?!

Гость||

Это как по телевизору обсуждают спад экономик США, Европы,а про спад в России молчок.....

Гость||

Интересно сколько памяток прочитали ,а сколько выбросили сразу и загрязнили природу. На эти деньги можно было бы оборудовать один хороший пляж на сурском море со спасателями и нормальным подъездом.

Гость||

Водяного ублажили?

Гость||

кто о чем,а чиновник о штанах.....

Гость||

Молодцы! Хороший результат!!!

Гость||

25 утонувших за все прошлое лето больше на 50 % 25 за не полное это? Это по весу что ли утопленников соизмеряли или общественной важности?

Имя: Гость
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