В Пензе заявили о 50-процентном снижении числа смертей на воде

16.08.2022 | 08:43

В 2022 году на водоемах Пензы прошло около 370 рейдов, жителям города вручили более 3 000 памяток о мерах безопасности при отдыхе у воды.

Было выявлено 93 случая купания в запрещенных местах. Сотрудники полиции составили 253 протокола по фактам употребления алкогольной продукции на публике, неисполнения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, хулиганства, нарушения правил охраны жизни людей и др.

По мнению чиновников, проведенная работа позволила уменьшить количество летальных исходов. Тему обсудили на оперативном совещании, состоявшемся в мэрии в понедельник, 15 августа.

«В том числе благодаря принятым мерам зафиксировано сокращение случаев смертности на воде на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

По области в целом число смертей на воде находится примерно на уровне прошлого года. За лето 2021-го в регионе утонули 25 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Столько же жертв зарегистрировали к 10 августа 2022-го.

Рейды по водоемам планируют активно проводить до конца августа. Количество проверок могут уменьшить лишь после 1 сентября, когда дети пойдут в школы.