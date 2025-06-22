В Пензе пожар на улице Вадинской унес жизнь 24-летней девушки

22.06.2025 | 10:04

В ночь на воскресенье, 22 июня, на улице Вадинской в Пензе случилась трагедия. При пожаре в пятиэтажке погибла молодая горожанка.

Сигнал в МЧС поступил в 02:49. Пламя охватило комнату и коридор в двухкомнатной квартире на первом этаже в 3-м подъезде.

Из здания эвакуировали 12 человек. Площадь пожара составила 20 кв. м.

«Обнаружена погибшей женщина 24 лет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Утром в пятницу, 20 июня, в Мокшанском районе, в селе Богородском загорелся частный дом. Трагедия забрала жизнь 66-летнего мужчины.