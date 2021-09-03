Общество

За три летних месяца в Пензенской области утонули 25 человек

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В ГУ МЧС России по Пензенской области подвели итоги купального сезона - 2021.

С 1 июня по 31 августа в регионе утонули 25 человек, в том числе 2 мальчика 12 и 15 лет и 17-летний юноша. Спасены 3 купальщика.

Основные причины гибели - купание в необорудованных местах, в состоянии опьянения, отсутствие контроля взрослых за несовершеннолетними, а также несоблюдение правил поведения на водоемах, в том числе на рыбалке.

В преддверии купального сезона были освидетельствованы и допущены к эксплуатации 38 пляжей. На каждом официальном пляже дежурили обученные спасатели.

«В связи с окончанием сезона в ближайшую неделю планируется закрытие действующих пляжей. С их территории будут убраны средства спасения, спасатели нести дежурство не будут», - сообщили в пресс-службе главного регионального управления МЧС.

Спасатели предупреждают: вода начинает остывать, поэтому следует отказаться от купания, чтобы не подвергать жизнь смертельному риску.

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Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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