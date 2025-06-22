В Спасском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина

22.06.2025 | 10:48

В субботу, 21 июня, в Спасском районе случился смертельный пожар. В селе Лилейка загорелся частный дом.

Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 22:42. На место выехали пожарные.

Огонь полностью уничтожил дом и надворные постройки на общей площади 50 кв. м.

«Обнаружен погибшим мужчина 63 лет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ночь на воскресенье, 22 июня, на улице Вадинской в Пензе случилась трагедия. При пожаре в пятиэтажке погибла молодая горожанка.