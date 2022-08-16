В Пензе пруд у 6-й горбольницы почистят после просыхания дна

16.08.2022 | 10:57

Воду в пруду у 6-й горбольницы в Пензе спустили до проектных отметок. После того как грунт просохнет, начнется механизированная расчистка дна от отложений.

Об этом сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

С тех пор как в 1984-м водоем образовался путем строительства узла гидротехнической станции, дно ни разу не приводили в порядок. В этом году начались работы, на которые выделено 27,5 млн рублей.

В июне заменили в трубе задвижку, с помощью которой регулируется так называемый донный выпуск. Затем начался спуск воды.

Завершить процесс планируется в 2024 году.

В пресс-службе минлесхоза напомнили, что расчистка пруда от донных отложений позволит активизировать подводные родники и обеспечить поступление свежей воды, вследствие чего восстановится водно-воздушный баланс объекта, прекратятся происходящие в нем деструктивные процессы. Улучшится качество воды, уменьшится негативное влияние на экологическую систему Безымянного ручья и окружающую среду микрорайона Арбеково.