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Общество

В Пензе пруд у 6-й горбольницы почистят после просыхания дна

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Воду в пруду у 6-й горбольницы в Пензе спустили до проектных отметок. После того как грунт просохнет, начнется механизированная расчистка дна от отложений.

Об этом сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

С тех пор как в 1984-м водоем образовался путем строительства узла гидротехнической станции, дно ни разу не приводили в порядок. В этом году начались работы, на которые выделено 27,5 млн рублей.

В июне заменили в трубе задвижку, с помощью которой регулируется так называемый донный выпуск. Затем начался спуск воды.

Завершить процесс планируется в 2024 году.

В пресс-службе минлесхоза напомнили, что расчистка пруда от донных отложений позволит активизировать подводные родники и обеспечить поступление свежей воды, вследствие чего восстановится водно-воздушный баланс объекта, прекратятся происходящие в нем деструктивные процессы. Улучшится качество воды, уменьшится негативное влияние на экологическую систему Безымянного ручья и окружающую среду микрорайона Арбеково.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Благая весть!

Гость||

Устраивает)

Гость||

Там коньки должны лежать

Гость||

Прозба, не забыть там чтобы зделали яхтенную марину!

Гость||

А я не просыхаю.

Гость||

Всё для толстосумов-застройщиков. Только почему-то за госсчет.

Гость||

Интересно, найдут там пропавших людей?

Гость||

Вода в него ни откуда не поступает? А то устанете ждать высыхания.

Гость||

Надо было в мае спускать, чтобы просохло. Осенью дожди зарядят, то только в следующем году.

Гость||

Гость писал(a):

Интересно, найдут там пропавших людей?
по любому они лежат в самом центре пруда и ноги у них в тазике с цементом

Гость||

Гость писал(a):

ноги у них в тазике с цементом
Тазик мог бы быть многоразовой формой для заливки. Каждому не обязательно "опалубку" оставлять. Может кому и два бидона могли достаться.

Гость||

Прощай, пруд! Ты был очень красивым. Кто ответит за уничтожение водного объекта???

Гость||

Интересно, кто инициатором был этого "прочищения", карман у этого человека теперь набит.

Гость||

с металлосикателем твм бы полазать

Гость||

Гость писал(a):

Надо было в мае спускать, чтобы просохло. Осенью дожди зарядят, то только в следующем году.
Гость писал(a):
Надо было в мае спускать, чтобы просохло. Осенью дожди зарядят, то только в следующем году.
Так срок и стоит до 2024. Пруд очень жалко. ведь явно в 2023 он не станет купальным в том объеме и виде, что был

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Имя: Гость
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