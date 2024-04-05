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Общество

В Пензенской области открылся пожароопасный сезон

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В пятницу, 5 апреля, в Пензенской области начал действовать пожароопасный сезон. Об этом сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В этот период в лесах запрещено выполнять грозящие возгоранием работы. Также не разрешается разводить костры и готовить пищу на открытом огне без следования установленным требованиям, сжигать сухую растительность и бытовой мусор.

«За соблюдением правил пожарной безопасности в лесах будут следить усиленные патрули лесной охраны. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность, на граждан - от 15 тыс. руб.», - предупредили в пресс-службе минлесхоза.

О возгораниях в лесу следует сообщать по телефонам: 8 (800) 100-94-00, 8 (8412) 62-84-50.

В 2023 году пожароопасный сезон открылся 30 марта и завершился 15 октября. За этот период на землях лесного фонда возникло 33 лесных пожара. Все они были потушены в те же дни, когда начались. Средняя площадь одного пожара составила 1,2 га. В целом огонь прошел площадь 41 га. Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем и переход огня с земель иных категорий.

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