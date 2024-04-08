Ремонт гидротехнического сооружения у пруда в Арбекове начнется летом

08.04.2024 | 09:38

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на пруду у больницы № 6 в Арбекове обойдется в 39 млн 206 тыс. рублей.

Согласно информации на сайте госзакупок, заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Пензы. Сейчас конкурс завершен. На него была подана 1 заявка.

К работам должны приступить 1 июня этого года и завершить их 31 октября.

Ранее сообщалось, что без капитального ремонта гидротехнического сооружения невозможно обустройство набережной у водоема. Цель этой конструкции - регулирование так называемого донного выпуска: если нужно спустить воду, открывают огромный кран.

Сейчас пруд продолжают расчищать. Работы начались в августе 2022-го, предполагается, что они закончатся в декабре 2024-го. Потом здесь сделают набережную и зоны для отдыха.

Очищенный от донных отложений пруд преобразится. Благодаря активизации подводных родников повысится качество воды, улучшатся экосистема водоема и в целом окружающая среда микрорайона.