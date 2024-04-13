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Из жизни

В Пензе длиннохвостой неясыти помогли вернуться в лес

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Сотрудники охотуправления спасли длиннохвостую неясыть. Об этом в субботу, 13 апреля, рассказали в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Птицу обнаружили сотрудники лицея № 29 на территории учреждения и пригласили специалистов.

Эксперты осмотрели сову и выяснили, что травм у нее нет. Затем ее поместили в картонную коробку с отверстиями для дыхания, вывезли в лес и выпустили.

«Неясыти нередко становятся жертвами города - они не видят стекол и попадают в них», - объяснили появление хищницы во дворе лицея в пресс-службе минлесхоза.

В последнее время совы стали чаще попадаться пензенцам. Так, 7 марта одна сидела на дереве во дворе дома № 40 на улице Московской. Также этих птиц горожане встречали на улицах Суворова, Дзержинского, Бородина и в других районах Пензы.

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Источник — видео областного минлесхоза
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