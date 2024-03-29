Сетевое издание|18+|Пятница|29 мар 2024|19:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе плотину пруда у 6-й больницы ждет капитальный ремонт

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Проектная документация на капремонт плотины на пруду у больницы № 6 в Пензе прошла экспертизу. Сейчас объявлен аукцион на определение подрядчика.

Гидротехническое сооружение длиной 180 м и шириной 16 м построили в 1984 году. На капремонт изношенной плотины будет направлено около 40 млн рублей. Работы предполагается завершить в октябре.

Согласно проекту, должны быть проведены ремонт и восстановление ковша и водопроводящей трубы, обустройство выходной части водосброса.

Также подрядчику предстоит восстановить ледозащитное сооружение со служебным мостиком, расчистить отводящий канал от ила, деревьев и кустарников, капитально отремонтировать донный водовыпуск.

В Пензе плотину пруда у 6-й больницы ждет капитальный ремонт

«Со стороны пруда восстановим бетонное покрытие плотины. С обратной стороны укрепим откос методом посева трав. Приведем в порядок геометрические характеристики сооружения, после чего восстановим проезжую часть, располагающуюся на гребне плотины», - пообещал глава Пензы Александр Басенко.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте