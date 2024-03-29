В Пензе плотину пруда у 6-й больницы ждет капитальный ремонт

29.03.2024 | 18:20

Проектная документация на капремонт плотины на пруду у больницы № 6 в Пензе прошла экспертизу. Сейчас объявлен аукцион на определение подрядчика.

Гидротехническое сооружение длиной 180 м и шириной 16 м построили в 1984 году. На капремонт изношенной плотины будет направлено около 40 млн рублей. Работы предполагается завершить в октябре.

Согласно проекту, должны быть проведены ремонт и восстановление ковша и водопроводящей трубы, обустройство выходной части водосброса.

Также подрядчику предстоит восстановить ледозащитное сооружение со служебным мостиком, расчистить отводящий канал от ила, деревьев и кустарников, капитально отремонтировать донный водовыпуск.

«Со стороны пруда восстановим бетонное покрытие плотины. С обратной стороны укрепим откос методом посева трав. Приведем в порядок геометрические характеристики сооружения, после чего восстановим проезжую часть, располагающуюся на гребне плотины», - пообещал глава Пензы Александр Басенко.