Косули попозировали перед камерой на подкормочной площадке

27.03.2024 | 13:11

В охотничьем хозяйстве, расположенном на границе Камешкирского и Лопатинского районов, на подкормочную площадку пришли сразу около трех десятков косуль.

Изящные животные не только насытились, но и попозировали на камеру фотоловушки. Снимки опубликовало Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

«Косули - одни из самых красивых и грациозных обитателей наших лесов. Они не только очень фотогеничны, но и невероятно умны, а также общительны», - рассказали в пресс-службе минлесхоза.

Минувшая зима была очень тяжелой для косуль. Из-за высокого зимнего покрова им было сложно добывать пищу, они сильно страдали от хищников - и четвероногих, и двуногих. Так, в Шемышейском районе браконьер догнал самку на снегоходе и зарубил топором.

Для того чтобы добыть пропитание, косули активно выходят на поля, где сохранились неубранные культуры - подсолнечник, лук, кукуруза. Также они любят места вблизи водоемов. А на подкормочных площадках животные с удовольствием едят заготовленный для них веточный корм и сено из луговых трав.

Сейчас самки этих парнокопытных находятся в ожидании потомства, которое появится на свет в мае-июне.