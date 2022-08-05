Общество

Сквер на пересечении улиц Карла Маркса и Красной приведут в порядок

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По данным историков, в середине 70-х годов прошлого века на пересечении нынешних улиц Карла Маркса и Красной находился старый заброшенный дом. По инициативе второго секретаря пензенского обкома КПСС Георга Мясникова здесь разбили сквер.

С тех пор мало что поменялось. Но теперь преобразования начинаются, пока только в части наведения санитарного порядка на зеленом островке. По поручению главы администрации города Александра Басенко сотрудники муниципального предприятия «Пензавтодор» убирают территорию, которая не за один год пришла в запустение. А ведь когда-то там и фонтан работал, и народ собирался. Теперь решили реанимировать этот уголок.

«Нами было уже выполнено мероприятие по очистке чаши под фонтаном. Покрашены малые архитектурные формы в виде ласточек. Посмотрели, что лавочки находятся в плачевном состоянии, будут заменены», - сообщил заместитель директора «Пензавтодора» Андрей Денискин.

Конечно, о глобальных мероприятиях пока речь не идет. Как сообщили в администрации Пензы, специалисты управления муниципального имущества ведут работу по возвращению земельного участка в собственность города.

Сколько это займет времени, сказать сложно, но в запущении сквер напротив здания областного министерства культуры и туризма, рядом с гимназией № 1 и музеем Ульяновых, не оставят.

«Будет сноситься дерево, так как оно сгнило, оно аварийное и представляет опасность для жителей нашего города. Будут также спиливаться клен, береза. Они изжили свой век», - пояснил начальник отдела по сносу аварийных деревьев Роман Кистин.

Ветки падают недалеко от чаши фонтана. О его дальнейшей судьбе пока говорить рано. Правда, с состоянием гидротехнического сооружения уже ознакомились.

«Смотрели приямок - все проходящие трубы сгнили. Но есть подходящие коммуникации, водопровод и электроснабжение», - рассказал Андрей Денискин.

Главное, что к скверу вновь приковано внимание и уже есть надежды на возрождение места отдыха горожан.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Хана скверу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По инициативе второго секретаря пензенского обкома КПСС Георга Мясникова здесь разбили сквер.
Г.Мясников сделал монументальную стелу Героям ВОВ и Труда на Советской площади. Чувствовалась забота о народе ижителях города!!!

А сейчас?

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