Сетевое издание|18+|Вторник|16 авг 2022|20:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Общество

Участники сборов «Гвардеец» взяли в руки боевое оружие

Печать
Telegram

Учебный полигон артинститута пропах порохом. Участники сборов «Гвардеец» впервые стреляли из настоящего боевого оружия.

«Автомат Калашникова 5,45 мм, АК74М - именно из этого образца «гвардейцы» сегодня выполняют упражнения и ведут боевую стрельбу. Стрельбу они ведут автоматическим огнем», - сообщил руководитель стрельб Альберт Куренков.

В этом году ряды «гвардейцев» пополнили ребята из всех субъектов Приволжского федерального округа и ДНР. Строгий распорядок дня, жесткие требования к дисциплине и физические испытания не испугали юных защитников Родины - наоборот. А стрельба из автоматов стала абсолютным фаворитом среди всех упражнений.

«Давно хотел это сделать, мечта осуществилась, ощущения незабываемые. Надо привыкать, потому что в дальнейшем я собираюсь поступать в военное училище и это как бы первые навыки», - пояснил участник сборов Александр Корчемкин (Республика Марий Эл).

«Сборы вообще очень интересные, все проходит быстро, динамично. Не сидим на месте - постоянно какие-то мероприятия. Не замечаешь в такие моменты, что вставать надо рано, ложиться - тоже в определенное время», - подчеркнул Данил Латышов (Республика Мордовия).

«Гвардейцы» тут не только спускают курки - также они знакомятся с военной техникой в ремонтном пункте.

За две недели старшеклассники полностью окунулись в быт и труды военнослужащих. Многие хотят связать с этим делом свою дальнейшую жизнь.

«Уже изъявляют желание и готовятся поступать в наш артиллерийский институт. Из мордовской группы - практически все, пензенских 11 человек согласились. Как там дальше будет - это посмотрим», - рассказал главный федеральный инспектор по Пензенской области Сергей Щеткин.

18 августа «гвардейцы» сменят армейскую форму на штатскую одежду. Сборы закончатся, и каждый участник отправится домой отдыхать до начала учебного года.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте