Участники сборов «Гвардеец» взяли в руки боевое оружие

16.08.2022 | 19:26

Учебный полигон артинститута пропах порохом. Участники сборов «Гвардеец» впервые стреляли из настоящего боевого оружия.

«Автомат Калашникова 5,45 мм, АК74М - именно из этого образца «гвардейцы» сегодня выполняют упражнения и ведут боевую стрельбу. Стрельбу они ведут автоматическим огнем», - сообщил руководитель стрельб Альберт Куренков.

В этом году ряды «гвардейцев» пополнили ребята из всех субъектов Приволжского федерального округа и ДНР. Строгий распорядок дня, жесткие требования к дисциплине и физические испытания не испугали юных защитников Родины - наоборот. А стрельба из автоматов стала абсолютным фаворитом среди всех упражнений.

«Давно хотел это сделать, мечта осуществилась, ощущения незабываемые. Надо привыкать, потому что в дальнейшем я собираюсь поступать в военное училище и это как бы первые навыки», - пояснил участник сборов Александр Корчемкин (Республика Марий Эл).

«Сборы вообще очень интересные, все проходит быстро, динамично. Не сидим на месте - постоянно какие-то мероприятия. Не замечаешь в такие моменты, что вставать надо рано, ложиться - тоже в определенное время», - подчеркнул Данил Латышов (Республика Мордовия).

«Гвардейцы» тут не только спускают курки - также они знакомятся с военной техникой в ремонтном пункте.

За две недели старшеклассники полностью окунулись в быт и труды военнослужащих. Многие хотят связать с этим делом свою дальнейшую жизнь.

«Уже изъявляют желание и готовятся поступать в наш артиллерийский институт. Из мордовской группы - практически все, пензенских 11 человек согласились. Как там дальше будет - это посмотрим», - рассказал главный федеральный инспектор по Пензенской области Сергей Щеткин.

18 августа «гвардейцы» сменят армейскую форму на штатскую одежду. Сборы закончатся, и каждый участник отправится домой отдыхать до начала учебного года.