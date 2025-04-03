Пензенца будут судить за выстрел на Юбилейной площади

03.04.2025 | 10:34

В Пензе будут судить 28-летнего местного жителя, который весной прошлого года стрелял на Юбилейной площади. В руках у него было нарезное охотничье оружие, принадлежащее родственнику.

По данным следствия, в тот день молодой человек поссорился по телефону со знакомым и договорился о встрече с ним около площади.

На разборку пензенец взял с собой карабин «Сайга». После короткой беседы с недоброжелателем мужчина выстрелил в воздух, чтобы припугнуть его, а после сел в машину и скрылся.

Через некоторое время злоумышленника задержали полицейские.

В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям - за хулиганство с применением оружия и незаконное ношение огнестрельного оружия, уточнили в пресс-службе областного УМВД РФ.

Горожанину уже предъявлено обвинение, материалы будут переданы в суд.