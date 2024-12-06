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Общество

Пензенские росгвардейцы потренировались уничтожать БПЛА

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Пензенские росгвардейцы провели на полигоне специальные учения по ликвидации вражеских БПЛА, сообщили в областном управлении.

Пензенские росгвардейцы потренировались уничтожать БПЛА

Бойцы вели огонь стоя, с колена и лежа, использовали в качестве упора для стрельбы предметы на местности.

«Учения максимально приближены к тем условиям, с которыми сталкиваются наши сотрудники при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Беспилотные летательные аппараты, используемые противником, доставляют нашим бойцам немало серьезных проблем на фронте. Именно поэтому так важно грамотно отработать действия по ликвидации вражеских дронов стрелковым и специальным оружием, исходя из методических рекомендаций», - пояснил офицер спецподразделения.

Пензенские росгвардейцы потренировались уничтожать БПЛА

Попадание в БПЛА не всегда означает его уничтожение. Задача стрелка - поразить «жизненно важные органы» дрона: камеру, блок управления, аккумуляторный блок, винты. После этого беспилотник не сможет выполнять поставленные задачи.

Все участники учений продемонстрировали высокий профессионализм, подвели итог в Росгвардии.

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Источник — фото и видео областного управления Росгвардии
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