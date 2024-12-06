Пензенские росгвардейцы потренировались уничтожать БПЛА

06.12.2024 | 11:23

Пензенские росгвардейцы провели на полигоне специальные учения по ликвидации вражеских БПЛА, сообщили в областном управлении.

Бойцы вели огонь стоя, с колена и лежа, использовали в качестве упора для стрельбы предметы на местности.

«Учения максимально приближены к тем условиям, с которыми сталкиваются наши сотрудники при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Беспилотные летательные аппараты, используемые противником, доставляют нашим бойцам немало серьезных проблем на фронте. Именно поэтому так важно грамотно отработать действия по ликвидации вражеских дронов стрелковым и специальным оружием, исходя из методических рекомендаций», - пояснил офицер спецподразделения.

Попадание в БПЛА не всегда означает его уничтожение. Задача стрелка - поразить «жизненно важные органы» дрона: камеру, блок управления, аккумуляторный блок, винты. После этого беспилотник не сможет выполнять поставленные задачи.

Все участники учений продемонстрировали высокий профессионализм, подвели итог в Росгвардии.