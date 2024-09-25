Пензенские бойцы Росгвардии отработали навыки гранатометания

25.09.2024 | 18:16

Бойцы ОМОН «Страж» Управления Росгвардии по Пензенской области отработали навыки метания гранат из укрытия по условному противнику, находящемуся на различных дистанциях.

Тренировка состоялась на полигоне управления 24 сентября. Все цели были поражены.

«Перед практикой бойцы освежили в памяти теоретическую подготовку, на которой повторили тактико-технические характеристики ручной противопехотной оборонительной ударно-дистанционной гранаты. Особое внимание было уделено соблюдению мер безопасности при обращении с боевой гранатой и последовательности выполнения упражнения», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

На прошлой неделе в Пензенской области проводились специальные учения сотрудников Росгвардии, направленные на обеспечение безопасности важных гособъектов и поиск условных преступников. Они длились 3 дня, участвовали все подразделения.

На первом этапе учений шел поиск незаконного вооруженного формирования в лесу, на втором необходимо было штурмом освободить условных заложников.