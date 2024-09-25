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Общество

Пензенские бойцы Росгвардии отработали навыки гранатометания

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Бойцы ОМОН «Страж» Управления Росгвардии по Пензенской области отработали навыки метания гранат из укрытия по условному противнику, находящемуся на различных дистанциях.

Пензенские бойцы Росгвардии отработали навыки гранатометания

Тренировка состоялась на полигоне управления 24 сентября. Все цели были поражены.

Пензенские бойцы Росгвардии отработали навыки гранатометания

«Перед практикой бойцы освежили в памяти теоретическую подготовку, на которой повторили тактико-технические характеристики ручной противопехотной оборонительной ударно-дистанционной гранаты. Особое внимание было уделено соблюдению мер безопасности при обращении с боевой гранатой и последовательности выполнения упражнения», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Пензенские бойцы Росгвардии отработали навыки гранатометания

На прошлой неделе в Пензенской области проводились специальные учения сотрудников Росгвардии, направленные на обеспечение безопасности важных гособъектов и поиск условных преступников. Они длились 3 дня, участвовали все подразделения.

На первом этапе учений шел поиск незаконного вооруженного формирования в лесу, на втором необходимо было штурмом освободить условных заложников.

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Источник — фото областного управления Росгвардии
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