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Общество

Озвучен другой срок закрытия Чемодановской свалки

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В региональном министерстве ЖКХ и ГЗН назвали срок закрытия Чемодановской свалки на улице Осенней в Пензе.

О том, когда полигон выведут из эксплуатации, спросила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» Анна Г.: «Подскажите, пожалуйста, дату закрытия Чемодановской свалки?»

Представитель министерства ЖКХ и ГЗН ответил, что остаточная вместимость объекта рассчитана до 2029-го.

«По планам до 2030 года этот полигон ждет закрытие и дальнейшая рекультивация», - сообщил он.

В июле 2024-го на сайте областного правительства появилось постановление, согласно которому в регионе хотят построить новые объекты утилизации отходов производства и потребления и закрыть несколько мусорных полигонов.

Так, в документе указывалось, что Чемодановскую свалку намерены вывести из эксплуатации в 2025-2026 годах.

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