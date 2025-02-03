Сетевое издание|18+|Понедельник|3 фев 2025|17:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

Спорт

В Арбекове капитально отремонтировали тир

Печать
Telegram

В Пензе после капитального ремонта открылся стрелковый тир на улице Ладожской. Он стал площадкой для занятий воспитанников спортивной школы № 4.

В Арбекове капитально отремонтировали тир

Бывший тир лицея № 73 в 2023 году был передан в оперативное управление спортшколе в целях возрождения стрелковых видов спорта. Из бюджета выделили сначала 580,65 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации и проведение госэкспертизы, а затем 12 млн 757,5 тыс. на ремонт кровли и здания.

«Под руководством тренеров-преподавателей здесь будут заниматься 48 обучающихся, большинство из них имеют достижения в спорте», - сообщили в администрации Пензы. Ребята стреляют из пневматических винтовок.

В Арбекове капитально отремонтировали тир

Планируется, что в тире установят пулеулавливатель для малокалиберной винтовки и пистолетов. Тогда, кроме тренировок, там будут проводить спортивные мероприятия муниципального и регионального уровней.

В Арбекове капитально отремонтировали тир

«В дальнейшем будет рассмотрена возможность восстановления и других стрелковых тиров города», - добавили в администрации.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте