В Арбекове капитально отремонтировали тир

03.02.2025 | 11:39

В Пензе после капитального ремонта открылся стрелковый тир на улице Ладожской. Он стал площадкой для занятий воспитанников спортивной школы № 4.

Бывший тир лицея № 73 в 2023 году был передан в оперативное управление спортшколе в целях возрождения стрелковых видов спорта. Из бюджета выделили сначала 580,65 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации и проведение госэкспертизы, а затем 12 млн 757,5 тыс. на ремонт кровли и здания.

«Под руководством тренеров-преподавателей здесь будут заниматься 48 обучающихся, большинство из них имеют достижения в спорте», - сообщили в администрации Пензы. Ребята стреляют из пневматических винтовок.

Планируется, что в тире установят пулеулавливатель для малокалиберной винтовки и пистолетов. Тогда, кроме тренировок, там будут проводить спортивные мероприятия муниципального и регионального уровней.

«В дальнейшем будет рассмотрена возможность восстановления и других стрелковых тиров города», - добавили в администрации.