В Кузнецком районе случились драка и стрельба из-за пескоструя

21.03.2025 | 15:31

Житель села Поселки в Кузнецком районе обвиняется в угрозе убийством. Бытовой конфликт из-за пыли на улице закончился дракой и стрельбой из травматического пистолета.

Инцидент произошел около 20:30 26 августа 2024 года. Мужчину, настоятеля храма Дмитрия Солунского, который относится к православной церкви, именующей себя истинной, возмутила очистка с помощью пескоструя фасада здания располагающегося по соседству храма Дмитрия Солунского, который относится к Русской православной церкви Московской Патриархии.

Трудились приглашенные рабочие; по словам обвиняемого, они чистили фасад на протяжении всего дня. Вокруг храма стояло облако пыли, и в близлежащих домах невозможно было открыть окна, хотя на улице стояла духота. Работы не прекратились, даже когда стемнело, и сельчанин решил попросить остановить их.

По словам бригадира, с которым он общался, просьба звучала так: «Зачем вы, дебилы, красите в вечернее время», - и сопровождалась нецензурной бранью.

В результате с первой попытки договориться у мужчин не получилось. На вторую настоятель храма пригласил с собой соседа. Разговор быстро перешел в ссору, а затем и в драку. В процессе сельчанин выхватил из кармана халата травматический пистолет и не менее 2 раз выстрелил в оппонента. При этом, по словам пострадавшего, он кричал: «Я тебя застрелю, собака!» и «Тебе конец!»

Второй участник конфликта воспринял угрозу как реальную. Он пояснил, что в него дважды выстрелили, могли повредить жизненно важные органы и он сильно испугался за свою жизнь. Чтобы остановить агрессора, пришлось применить физическую силу. Вместе с другим рабочим бригадир обезоружил мужчину и связал ему ноги. Пострадавший добавил, что готовился впервые стать отцом и боялся не увидеть своего ребенка.

Полицию на место вызвал дежуривший ночью в храме работник. Медики оказали помощь бригадиру, у которого были ссадины в области коленного сустава и крестца. Позже эксперты квалифицировали эти повреждения как не причинившие вреда здоровью.

Обвиняемый вину не признал. Дело направлено в суд.

Согласно ч. 1 ст. 119 УК РФ, угроза убийством наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.