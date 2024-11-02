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Общество

У арбековских детей появится возможность обучаться стрельбе

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В пензенской спортшколе № 4, которая располагается на проспекте Строителей, завершается капитальный ремонт 50-метрового стрелкового тира.

У арбековских детей появится возможность обучаться стрельбе

«В обновленном тире откроется отделение пулевой и стендовой стрельбы», - сообщили в областном министерстве физкультуры и спорта.

Планируется, что ремонт будет окончен в ноябре.

«В Пензенской области ведется большая работа по развитию стрелкового спорта. По данным за 2023 год, пулевой стрельбой занимаются 4 155 человек, стендовой стрельбой - 334», - уточнили в министерстве.

С 1 сентября этого года в школьную программу в России введен новый предмет - ОБЗР (Основы безопасности и защиты Родины). Он заменил уроки ОБЖ. Курс обучения включает следующие модули: основы огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовки; основы организации связи, пилотирования БПЛА; военно-спортивные игры.

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Источник — фото министерства физкультуры и спорта
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