Пензенцев проконсультируют по качеству школьных товаров

15.08.2022 | 10:49

В преддверии нового учебного года в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской облати открылась прямая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

Она будет действовать с 15 до 26 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Консультацию можно получить по телефону 8 (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 15:45 (перерыв - с 12:00 до 12:45).

Также можно обратиться в единый консультационный центр по телефону 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный). Центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных. Информация дается на русском и английском языках.