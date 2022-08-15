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Общество

Пензенцев проконсультируют по качеству школьных товаров

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В преддверии нового учебного года в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской облати открылась прямая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

Она будет действовать с 15 до 26 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Консультацию можно получить по телефону 8 (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 15:45 (перерыв - с 12:00 до 12:45).

Также можно обратиться в единый консультационный центр по телефону 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный). Центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных. Информация дается на русском и английском языках.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Очередная дурь от чинков

Гость||

Так НЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ школьные товары имеют место быть? Куда смотрит Роспотребнадзор?

Имя: Гость
Комментарий:

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