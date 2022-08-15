Комфортная среда от «Территории жизни» делает семьи счастливыми

15.08.2022 | 09:56

В воскресенье, 14 августа, сотрудники группы компаний «Территория жизни» вместе со всей страной отметили День строителя.

ГК «Территория жизни» - это уникальные проекты, полный цикл производства и строительства и профессиональный коллектив, в котором работает более 1 300 сотрудников разных специальностей.

Компания лидирует по объемам текущего строительства региона согласно рейтингу Единого ресурса застройщиков РФ и является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе.

В группу компаний входят smart-завод Betonium, компания-застройщик и собственная сервисная компания. ГК «Территория жизни» ведет строительство двух крупных проектов комплексного развития территории более 90 га - ЖК «Арбековская застава» и «Лугометрия» в перспективном микрорайоне Арбеково в Пензе.

Производство материалов и домокомплектов для строительства осуществляется на собственном smart-заводе Betonium. Завод полностью обеспечивает строительные площадки, а также поставляет материалы другим строительным организациям города и области. Собственный автомобильный парк специализированной техники, четкая система логистики и автоматизация производства обеспечивают поставку изделий на стройки точно в срок.

«Производство работает как часы, без перерывов, отгрузки идут по плану одна за другой - наш парк техники с легкостью справляется с таким объемом. Каждый день мы отгружаем более 250 кубических метров железобетонных изделий. Производство с каждым днем совершенствуется и расширяется, появляются новые цеховые и складские помещения. Мы - один из крупнейших поставщиков ЖБИ и бетона в области», - прокомментировал генеральный директор smart-завода Betonium Андрей Галкин.

В 2022 году завод включили в список системообразующих предприятий региона.

Жилые комплексы ГК «Территория жизни» возводятся по современным стандартам жилищного строительства. Комфорт в рамках проектов комплексного развития территории создается на всех уровнях: в квартирах, домах, во дворах, в квартале и в микрорайоне.

Значимый факт: ГК «Территория жизни» входит в топ-15 девелоперов России по рейтингу Единого ресурса застройщиков РФ по потребительским качествам жилых комплексов. Такой высокий результат достигнут благодаря следующим особенностям работы предприятий ГК «Территория жизни»:

- контроль себестоимости конечного продукта на всех этапах;

- использование высокотехнологичного оборудования на собственном производстве;

- контроль качества материалов и произведенной продукции.

Каждый из проектов компании - это целый мини-город, инфраструктура которого планируется уже на этапе проектирования и затем воплощается в жизнь. Над этим работает целая команда проектировщиков, инженеров, архитекторов, работников завода, транспортного участка и, конечно, строителей. Именно от слаженной работы всей группы компаний зависит комфортная среда, которую получают жители микрорайонов при реализации проектов.

«Нам важно, чтобы людям, которые будут здесь жить, было хорошо, комфортно. Например, неоспоримый плюс ЖК «Лугометрия» в том, что комплекс окружен природой, здесь чистый воздух, восхитительные виды. Поблизости нет промышленных зданий. Семьи могут здесь проводить досуг, заниматься с детьми - предусмотрены современные игровые комплексы, зоны для прогулок и отдыха», - рассказал руководитель строительной дирекции ГК «Территория жизни» Алексей Андрияшкин.

Качественное жилье в сочетании с комфортной средой - определяющий фактор при выборе квартиры в жилом комплексе. Это подтверждают и многие из сотрудников компании, которые приобретают квартиры в жилых комплексах ГК «Территория жизни». Действует специальная корпоративная жилищная программа, в рамках которой они получают стартовый капитал на покупку жилья в ЖК «Арбековская застава» и «Лугометрия» до 1 000 000 рублей.

Продуманная система мотивации, карьерный рост, социальный пакет, институт наставничества - все это привлекает лучших специалистов строительной отрасли региона, в том числе молодых специалистов. А многие работают на предприятиях ГК «Территория жизни» целыми семейными династиями. Например, отец и сын Чубуковы, Сергей и Александр, вместе работают геодезистами на строительной площадке ЖК «Лугометрия».

«Я рад, что есть возможность работать вместе с сыном, - в нем я абсолютно уверен, у нас полная взаимозаменяемость, я могу поручить ему самые ответственные задачи», - рассказывает Сергей Чубуков.

27 июня в рамках заседания Ассоциации промышленников Пензенской области состоялось награждение победителей областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области». По итогам ежегодного конкурса smart-завод Betonium (ООО «СМЦ») удостоился награды по отрасли «Промышленность строительных материалов». Губернатор области Олег Мельниченко вручил диплом генеральному директору smart-завода Андрею Галкину. Betonium - производственная площадка группы компаний «Территория жизни» весной 2022-го вошел в число системообразующих Пензенской области.

В июне при освящении патриархом Спасского кафедрального собора представители руководства ГК «Территория жизни» были отмечены орденами Русской православной церкви за участие в строительстве храма. Заслуженных наград удостоились советники генерального директора Федор Тощев и Роман Семенов, а также генеральный директор ООО «Заказчик» (из состава ГК «Территория жизни») Сергей Соболев.

С каждым годом в Пензе возводятся новые строительные объекты, для людей создается современное жилье и комфортная благоустроенная среда. День строителя - особый праздник для группы компаний «Территория жизни», которая вносит значительный вклад в развитие строительной отрасли региона. Жилые комплексы «Арбековская застава» и «Лугометрия» растут, развиваются и получают признание не только у жителей города, но и у экспертов на федеральном уровне, что поднимает престиж региона - проекты регулярно становятся финалистами и победителями всероссийских конкурсов недвижимости.

Многие сотрудники группы компаний «Территория жизни» 14 августа получили грамоты и благодарности от руководства компании и региона. Специалисты также отмечены наградами Российского Союза строителей и правительства региона с занесением в Галерею почета строителей Пензенской области. Кроме того, сюда же включено ООО «Строй Инж+» группы компаний «Территория жизни» под руководством Дмитрия Немкова.

ГК «Территория жизни» поздравляет с Днем строителя работников, занятых в этой отрасли людей, которые по-настоящему горят своими проектами, вдохновенно и ответственно относясь к делу. Именно благодаря их усилиям, квалификации и самоотдаче развивается городская среда.

Подробности о работе группы компаний «Территория жизни» можно узнать на сайте компании территорияжизни.рф, а также - посмотреть фильм о сотрудниках компании, снятый к празднованию Дня строителя.