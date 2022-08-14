Жители Пензенской области стали меньше покупать

14.08.2022 | 11:41

В Пензенской области за январь - июнь оборот розничной торговли уменьшился на 2,1-5% по сравнению с тем же периодом 2021-го.

Это означает, что жители региона стали меньше покупать.

Ситуацию проанализировал Telegram-канал «Региональная политика», опираясь на данные Росстата.

Согласно выводам специалистов, динамика розничной торговли говорит об ухудшающемся благосостоянии граждан. В большинстве регионов РФ граждане потратили меньше личных средств (на 3,4% по общероссийскому показателю).

«Хотя паники среди россиян статистика не показывает, жители трех столичных регионов (Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург) уже довольно сильно ограничили себя в потреблении. В целом же налицо рост проблем в большинстве крупных городов европейской части России и Урала. Статистика подтверждает, что актуальный кризис больно бьет по городскому среднему классу, задевая и часть бедных территорий, главным образом в европейской части страны», - отмечает канал.