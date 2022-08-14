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Общество

Жители Пензенской области стали меньше покупать

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В Пензенской области за январь - июнь оборот розничной торговли уменьшился на 2,1-5% по сравнению с тем же периодом 2021-го.

Это означает, что жители региона стали меньше покупать.

Ситуацию проанализировал Telegram-канал «Региональная политика», опираясь на данные Росстата.

Согласно выводам специалистов, динамика розничной торговли говорит об ухудшающемся благосостоянии граждан. В большинстве регионов РФ граждане потратили меньше личных средств (на 3,4% по общероссийскому показателю).

«Хотя паники среди россиян статистика не показывает, жители трех столичных регионов (Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург) уже довольно сильно ограничили себя в потреблении. В целом же налицо рост проблем в большинстве крупных городов европейской части России и Урала. Статистика подтверждает, что актуальный кризис больно бьет по городскому среднему классу, задевая и часть бедных территорий, главным образом в европейской части страны», - отмечает канал.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Покупать стали больше в интернете...

Гость||

Войны всегда ведут к обнищанию населения и революциям. Троечник плохо историю учил...

Гость||

«Хотя паники среди россиян статистика не показывает, жители трех столичных регионов (Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург) уже довольно сильно ограничили себя в потреблении".

Страдальцы... Давайте и над ними шефство возьмём.

Гость||

А что так? Мы же, вроде, ещё ничего даже не начинали.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Согласно выводам специалистов, динамика розничной торговли говорит об ухудшающемся благосостоянии граждан. В большинстве регионов РФ граждане потратили меньше личных средств (на 3,4% по общероссийскому показателю).
А с 2014 года не замечали?А доходы растут?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Хотя паники среди россиян статистика не показывает, жители трех столичных регионов (Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург) уже довольно сильно ограничили себя в потреблении.
Это каким образом?Скупая люксовые бренды ?Прикупаю подешевевшую валюту?Покупая 3 квартиру?Или улетая в очередной отпуск за границу?

Очередной бред госконторы оторванной от реальности вместе с едром и депутатами

Гость||

А я вот больше стал покупать!

В основном ХЛЕБ и ВОДИЧКУ. Пенсии стало хватать до конца месяца!

Гость||

Всё логично. Пенсию получаешь в долларах? Доллар подешевел, вот и покупать меньше стал))

Гость||

С бедностью боремся еще?

Гость||

бедность у нас не считается пороком.

Гость||

В наших, нежданно представленных нам, ценностях духовное преобладает над материальным. Так что укрепляйтесь духовно граждане, нечего всякие гаджеты, одежду модную покупать.

Гость||

Всё идёт по плану!

Гость||

Гость писал(a):

Так что укрепляйтесь духовно граждане, нечего всякие гаджеты, одежду модную покупать.
Детей собес к школе обносками одарит,а взрослым на церковной ярмарке после покойников одежду раздадут?

Гость||

Гость писал(a):

Детей собес к школе обносками одарит,а взрослым на церковной ярмарке после покойников одежду раздадут?
Это уж если совсем все обносится, а так - в рубище ходить, в лохмотах. Сказано же - духовное над матерьяльным. Материального теперь на всех хватать не будет, хорошо бы хватало тем, сами знаете кому, а народу - духовное, расти над собой, и не забывать о том что интересы Родины превыше всего. Это если кто еще заблуждался до сей поры и греховно вожделел новую машину или новый гаджет.

Гость||

Старики просто на углу стоят и просят помочь,кто сколько может.у рынка например

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Имя: Гость
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