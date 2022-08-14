В регионе озаботились обеспечением безопасности дорожного движения

14.08.2022 | 10:23

В правительстве Пензенской области создали план мероприятий по достижению целей и показателей проекта «Безопасность дорожного движения».

Документ опубликован на сайте правительства. Согласно ему, начиная с 2023-го ежегодно на такие мероприятия будут выделять не менее 8% бюджета проекта «Безопасные качественные дороги».

Планируется создать перечень федеральных, региональных, межмуниципальных, местных автодорог, где за прошедший год случилось три и более похожих ДТП или пять и более аварий с пострадавшими или погибшими. Эти участки хотят проверить и направить владельцам улично-дорожной сети предложения о том, как можно ликвидировать места концентрации ДТП.

Также в зону внимания попадут перекрестки, где за 12 месяцев случилось наибольшее число аварий. Там установят или заменят знаки, пешеходное ограждение, светофоры, сделают дополнительное освещение. В Пензе таким образом хотят модернизировать не менее 8 перекрестков, в Заречном – не менее одного ежегодно.

Предусмотрено и усовершенствование нерегулируемых пешеходных переходов. На них намерены установить светофоры, обустроить искусственные неровности, сделать цветное дорожное покрытие и принять другие меры для безопасности движения. В первую очередь это коснется тех участков, которые находятся вблизи детских учреждений, а также мест, где за год случилось не менее трех ДТП с наездом на пешеходов.

Улучшат условия и на регулируемых зебрах, где за 12 месяцев зарегистрировали три и больше аварий с пешеходами.

Многополосные дороги в областном центре обеспечат островками безопасности и защитными элементами (не менее пяти каждый год).

Кроме того, на опасных перекрестках установят комплексы фотовидеофиксации.

Также в документе указано, что в Пензенской агломерации планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему (ИТС). В этом году создадут платформу для нее, центр обработки данных и центр управления дорожным движением, разместят комплексы оборудования, необходимые для ее деятельности.

В 2023 и 2024 годах работа по внедрению ИТС продолжится, появятся даже две автоматические дорожные метеостанции.