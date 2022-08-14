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Общество

В регионе озаботились обеспечением безопасности дорожного движения

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В правительстве Пензенской области создали план мероприятий по достижению целей и показателей проекта «Безопасность дорожного движения».

Документ опубликован на сайте правительства. Согласно ему, начиная с 2023-го ежегодно на такие мероприятия будут выделять не менее 8% бюджета проекта «Безопасные качественные дороги».

Планируется создать перечень федеральных, региональных, межмуниципальных, местных автодорог, где за прошедший год случилось три и более похожих ДТП или пять и более аварий с пострадавшими или погибшими. Эти участки хотят проверить и направить владельцам улично-дорожной сети предложения о том, как можно ликвидировать места концентрации ДТП.

Также в зону внимания попадут перекрестки, где за 12 месяцев случилось наибольшее число аварий. Там установят или заменят знаки, пешеходное ограждение, светофоры, сделают дополнительное освещение. В Пензе таким образом хотят модернизировать не менее 8 перекрестков, в Заречном – не менее одного ежегодно.

Предусмотрено и усовершенствование нерегулируемых пешеходных переходов. На них намерены установить светофоры, обустроить искусственные неровности, сделать цветное дорожное покрытие и принять другие меры для безопасности движения. В первую очередь это коснется тех участков, которые находятся вблизи детских учреждений, а также мест, где за год случилось не менее трех ДТП с наездом на пешеходов.

Улучшат условия и на регулируемых зебрах, где за 12 месяцев зарегистрировали три и больше аварий с пешеходами.

Многополосные дороги в областном центре обеспечат островками безопасности и защитными элементами (не менее пяти каждый год).

Кроме того, на опасных перекрестках установят комплексы фотовидеофиксации.

Также в документе указано, что в Пензенской агломерации планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему (ИТС). В этом году создадут платформу для нее, центр обработки данных и центр управления дорожным движением, разместят комплексы оборудования, необходимые для ее деятельности.

В 2023 и 2024 годах работа по внедрению ИТС продолжится, появятся даже две автоматические дорожные метеостанции.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Планируется создать перечень федеральных, региональных, межмуниципальных, местных автодорог, где за прошедший год случилось три и более похожих ДТП или пять и более аварий с пострадавшими или погибшими.
А заранее ума не хватает это всё предусмотреть? Привлечь архитекторов, проектировщиков дорог, специалистов по дорожному движению и разработать, опираясь на опыт других стран, успешных в деле безопасности дорожного движения. Обязательно нужны трупы на дорогах сначала, чтобы чесать репу и думать как это исправить? Что за менталитет? Поразительно!

Гость||

это тоже самое как установка камер на наиболее аварийных участках,на самом деле ставят там где можно собрать больше денег.....

Гость||

Гость писал(a):

А заранее ума не хватает это всё предусмотреть?
Ум у чиновников ныне экзотическое редкое явление .)))

Гость||

Когда возьмутся за пешеходов? Сколько можно вести пропаганду их безответственности?

Гость||

Если озаботились, то ничего хорошего не жди. Как обычно.

Гость||

Чо за пьянь здесь комментирует?

Гость||

11.47 Ты....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Документ опубликован на сайте правительства. Согласно ему, начиная с 2023-го ежегодно на такие мероприятия будут выделять не менее 8% бюджета проекта «Безопасные качественные дороги».
На новые заборы?на проекторы для замены физической зебры?На акции мвд?Все то что ни как не относиться к реальной

безопасности ?

То есть снижение скорости,сужение дорог,островков безопасности,выделенные полосы,велодорожки можно не жать???вот это забота

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Эти участки хотят проверить и направить владельцам улично-дорожной сети предложения о том, как можно ликвидировать места концентрации ДТП.
Это как?отчетами?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

пешеходное ограждение,
А чего и кого защищает это ограждение?Пешеходы на дороги вываливаются?

Кретинизм мвд или коррупция?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Улучшат условия и на регулируемых зебрах, где за 12 месяцев зарегистрировали три и больше аварий с пешеходами.
А че там улучшать?Может в другом проблема?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Многополосные дороги в областном центре обеспечат островками безопасности и защитными элементами (не менее пяти каждый год).
А что такое защитные элементы это те самые что мешают передвижению пешеходов?А подход к переход заставлен разного рода столбами и инфраструктурой дорожной?да световыми опорами?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, на опасных перекрестках установят комплексы фотовидеофиксации.
Общего доступа не будет?Новые штрафы?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также в документе указано, что в Пензенской агломерации планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему (ИТС).
Что такое пензенская агломерация?какой стасус имеет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также в документе указано, что в Пензенской агломерации планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему (ИТС). В этом году создадут платформу для нее, центр обработки данных и центр управления дорожным движением, разместят комплексы оборудования, необходимые для ее деятельности.
Много буквк что в реальности?

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Имя: Гость
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