В регионе озаботились обеспечением безопасности дорожного движения

В правительстве Пензенской области создали план мероприятий по достижению целей и показателей проекта «Безопасность дорожного движения».
Документ опубликован на сайте правительства. Согласно ему, начиная с 2023-го ежегодно на такие мероприятия будут выделять не менее 8% бюджета проекта «Безопасные качественные дороги».
Планируется создать перечень федеральных, региональных, межмуниципальных, местных автодорог, где за прошедший год случилось три и более похожих ДТП или пять и более аварий с пострадавшими или погибшими. Эти участки хотят проверить и направить владельцам улично-дорожной сети предложения о том, как можно ликвидировать места концентрации ДТП.
Также в зону внимания попадут перекрестки, где за 12 месяцев случилось наибольшее число аварий. Там установят или заменят знаки, пешеходное ограждение, светофоры, сделают дополнительное освещение. В Пензе таким образом хотят модернизировать не менее 8 перекрестков, в Заречном – не менее одного ежегодно.
Предусмотрено и усовершенствование нерегулируемых пешеходных переходов. На них намерены установить светофоры, обустроить искусственные неровности, сделать цветное дорожное покрытие и принять другие меры для безопасности движения. В первую очередь это коснется тех участков, которые находятся вблизи детских учреждений, а также мест, где за год случилось не менее трех ДТП с наездом на пешеходов.
Улучшат условия и на регулируемых зебрах, где за 12 месяцев зарегистрировали три и больше аварий с пешеходами.
Многополосные дороги в областном центре обеспечат островками безопасности и защитными элементами (не менее пяти каждый год).
Кроме того, на опасных перекрестках установят комплексы фотовидеофиксации.
Также в документе указано, что в Пензенской агломерации планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему (ИТС). В этом году создадут платформу для нее, центр обработки данных и центр управления дорожным движением, разместят комплексы оборудования, необходимые для ее деятельности.
В 2023 и 2024 годах работа по внедрению ИТС продолжится, появятся даже две автоматические дорожные метеостанции.
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penzainform.ru писал(a):А заранее ума не хватает это всё предусмотреть? Привлечь архитекторов, проектировщиков дорог, специалистов по дорожному движению и разработать, опираясь на опыт других стран, успешных в деле безопасности дорожного движения. Обязательно нужны трупы на дорогах сначала, чтобы чесать репу и думать как это исправить? Что за менталитет? Поразительно!