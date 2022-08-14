В пензенские сельские больницы устроились 12 врачей

14.08.2022 | 13:49

В Пензенской области с начала года в сельские больницы трудоустроились 12 врачей. Все они стали участниками программы «Земский доктор», в рамках которой предусмотрена выплата в 1 млн рублей.

До конца 2022-го число «земских докторов» в медучреждениях сел вырастет до 71, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Жители Пензенской области нередко жалуются в социальных сетях и на страницах губернатора на нехватку медиков, очереди к врачам, отсутствие записи к ним.

В региональном минздраве сообщили, что от дефицита медперсонала надеются избавиться к 2024 году. Для этого в области действуют различные программы, цель которых - привлечь врачей и медсестер на работу: соцподдержка, целевой набор в медицинские вузы.

В 2021 году в Сурском крае удалось сократить дефицит медицинских кадров, на работу пришло 389 врачей-специалистов. На начало 2022-го незанятыми оставались более 400 вакансий.