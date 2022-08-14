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Общество

В пензенские сельские больницы устроились 12 врачей

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В Пензенской области с начала года в сельские больницы трудоустроились 12 врачей. Все они стали участниками программы «Земский доктор», в рамках которой предусмотрена выплата в 1 млн рублей.

До конца 2022-го число «земских докторов» в медучреждениях сел вырастет до 71, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Жители Пензенской области нередко жалуются в социальных сетях и на страницах губернатора на нехватку медиков, очереди к врачам, отсутствие записи к ним.

В региональном минздраве сообщили, что от дефицита медперсонала надеются избавиться к 2024 году. Для этого в области действуют различные программы, цель которых - привлечь врачей и медсестер на работу: соцподдержка, целевой набор в медицинские вузы.

В 2021 году в Сурском крае удалось сократить дефицит медицинских кадров, на работу пришло 389 врачей-специалистов. На начало 2022-го незанятыми оставались более 400 вакансий.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

В деревню по своей воле?

Гость||

В сёлах Пензенской области есть больницы???

Гость||

Откуда им взяться. В лучшем случае амбулатории. Речь скорее идет о больницах в райцентрах, там где они еще остались.

Гость||

Центробанк в пятницу опубликовал свой главный документ — «Основные направления денежно-кредитной политики до 2025 года». В нем традиционно 3 сценария развития экономики в ближайшие годы — базовый, «ускоренная адаптация» и «глобальный кризис». Все варианты исходят из того, что российская экономика не сможет полностью восстановиться от <…> потерь до 2025 года.

Увы, но мне наиболее вероятным кажется третий сценарий — сочетание мировой рецессии и усиления санкций против России, что грозит новым экономическим кризисом, сопоставимым по масштабам с кризисом 2007–2008 годов. Россию в этом варианте ждет сокращение экспорта и снижение импорта. В наибольшей степени сократятся промежуточный и инвестиционный импорт. Будут свернуты программы технического и инвестиционного сотрудничества.

В рассматриваемом сценарии ВВП в 2022 году сократится на 4-6%, в 2023-м — на 5,5-8,5%, в 2024-м — еще на 2-3%, и только в 2025 году возможно начало небольшого восстановительного роста (максимум на 1%). При этом, по прогнозу ЦБ, экономика столкнется с новым и длительным ростом инфляции, которая вырастет до 13-16% на фоне ослабления рубля. Возможности господдержки экономики будет ограничены.

Андрей Нечаев, экономист

Гость||

А сколько врачей уволилось? В Пензе трудно к специалистам попасть, только запишешься, а они уже увольняются, в 14 поликлинике вообще бешеная текучка, каждый раз новые лица.

Гость||

Вау, нет слов. Целых 12 врачей на все районы.

Гость||

И что, хорошо "устроились"?

Гость||

А вакансии учителей всё закрыты, математики и русисты в достатке?

Гость||

В Бековской больнице врачи злые как собаки. Больные приходят,жить мешают,а у них зарплата маленькая.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.08.2022 18:05|

В Бековской больнице врачи злые как собаки. Больные приходят,жить мешают,а у них зарплата маленькая.

Ну, это практически в любой поликлинике так.

Гость||

Даже не 1200, и даже не 120, а преступно малые 12 врачей сомнительного качества ?

Гость||

21 век. Земский доктор. Достойно!!

Гость||

Главное единый день голосования!!

Гость||

А сколько улетело грачей?

Имя: Гость
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