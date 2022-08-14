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Общество

Пензячка о клумбах в городе: Цветов нет, и красоты тоже

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Пензенцам не достает цветущих клумб в областном центре. Горожане отмечают, что вместо цветов растет трава.

Проблему на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» подняла подписчица Наталия.

«Все клумбы в городе были засажены красивыми и яркими цветами, цвели с весны до поздней осени. А сейчас почти все заросли травой, но регулярно стригутся. У «Глобуса» вместо цветов - кусты, на памятнике Победы были красивейшие канны, я всегда восхищалась ими, у «Самолета» и т. д. Цветов в Пензе нет, и красоты тоже», - посетовала женщина.

Представитель областного правительства в ответе поблагодарил Наталию за обращение и пообещал учесть ее пожелания в дальнейшей работе.

«Благоустройство территорий проводит МУП «Пензавтодор» в рамках муниципального задания. Ежедневно проводится полив зеленых насаждений, уборка улиц, уход за клумбами», - пояснил он подписчице.

На бурьян на клумбах горожане жаловались и в августе прошлого года. Трава заменяла цветы в сквере на улице Славы.

Критике подверглась и работа ландшафтных дизайнеров возле здания бассейна «Сура». Пензячку Людмилу возмутило, что из некогда красивых и цветущих кустов сирени сделали живую изгородь высотой 1 м.

«В городе очень мало цветущих кустов. Перестали высаживать кусты жасмина, шиповника... Это неприхотливые растения!» - поделилась мнением горожанка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Валентины Ивановны...

Гость||

Ну а как вы хотите. Вы как в Гондурасе живете.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Представитель областного правительства в ответе поблагодарил Наталию за обращение и пообещал учесть ее пожелания в дальнейшей работе.
Разогнать к чертям и 700 бездельников из мэрии и ещё больше из областной администрации. Ни чего не делают , только тянуть ресурсы и уничтожают все до чего могут дотянутся. Скоро территорию ЗИФа будут застраивать человечниками , уже есть проекты . Уничтожение ЗИФа было намеренным !

Гость||

Слишком много Чинков развелось, как грязи, разогнать половину бездельников можно никто про них и не вспомнит, найдутся деньги на улучшение внешнего вида города. Виновная гидра жрëт много.

Гость||

Гость писал(a):

. Виновная гидра жрëт много.
Два раза в год по 5 окладов материальной помощи себе выписывают в связи с инфляцией?

Гость||

Ну за то говна на улицах с избытком.

Гость||

Без систем автополива эти клумбы обходятся очень дорого нашему нищему населению.

Гость||

Весной писали что сколькото миллионов цветов будет посажено.

Гость||

Это правда. В Арбеково на проспекте Строителей на всех кругах всегда были красивейшие клумбы. На Стасова ещё до павлина была прекрасная многоярусная клумба у церкви онкоцентра- сейчас она заброшена, павлин «ощипан». Цветов и правда очень мало…

Гость||

19.46 В Самаре нет систем автополива. Едут обычные машинки-поливалки или с бочкой и поливают клумбы вдоль дорог. Пыльная и грязная Самара цветёт уже несколько лет- клумбы ежегодно появляются в новых местах, старые поддерживаются. Обидно за Пензу

Гость||

А как там с клумбами в Туапсе?

Гость||

Гость писал(a):

В Самаре нет систем автополива. Едут обычные машинки-поливалки или с бочкой и поливают клумбы вдоль дорог.
Самара богатый город, они могут себе позволить за огромные сумы их поливать из машинок,у нас таких денег нет.

Гость||

Цветы появились в Самаре в год Чемпионата по футболу и с тех пор их количество только множится. Город и до 2018 был «богаче» Пензы. Но внешний вид Самары до 2010-х власть особо не волновал.

Гость||

А куда у "вас" деньги делись? Опять украли?

Гость||

Гость писал(a):

А куда у "вас" деньги делись? Опять украли?
Так воры у власти,а в области тотальное кумовство,воровство и полное беззаконие! Воры уже 2 поколения детей оставили без цирка ...

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Имя: Гость
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