Пензячка о клумбах в городе: Цветов нет, и красоты тоже

14.08.2022 | 16:24

Пензенцам не достает цветущих клумб в областном центре. Горожане отмечают, что вместо цветов растет трава.

Проблему на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» подняла подписчица Наталия.

«Все клумбы в городе были засажены красивыми и яркими цветами, цвели с весны до поздней осени. А сейчас почти все заросли травой, но регулярно стригутся. У «Глобуса» вместо цветов - кусты, на памятнике Победы были красивейшие канны, я всегда восхищалась ими, у «Самолета» и т. д. Цветов в Пензе нет, и красоты тоже», - посетовала женщина.

Представитель областного правительства в ответе поблагодарил Наталию за обращение и пообещал учесть ее пожелания в дальнейшей работе.

«Благоустройство территорий проводит МУП «Пензавтодор» в рамках муниципального задания. Ежедневно проводится полив зеленых насаждений, уборка улиц, уход за клумбами», - пояснил он подписчице.

На бурьян на клумбах горожане жаловались и в августе прошлого года. Трава заменяла цветы в сквере на улице Славы.

Критике подверглась и работа ландшафтных дизайнеров возле здания бассейна «Сура». Пензячку Людмилу возмутило, что из некогда красивых и цветущих кустов сирени сделали живую изгородь высотой 1 м.

«В городе очень мало цветущих кустов. Перестали высаживать кусты жасмина, шиповника... Это неприхотливые растения!» - поделилась мнением горожанка.