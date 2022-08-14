Пенза лидирует по числу новых случаев COVID в области

14.08.2022 | 12:18

В воскресенье, 14 августа, региональный оперативный штаб сообщил о 98 новых случаях коронавирусной инфекции, выявленных в Пензенской области за сутки.

19 пациентам потребовалась госпитализация.

Большинство случаев инфекции (67) зарегистрировали в Пензе. Также в суточную статистику по заболеваемости вошли ЗАТО Заречный (9), Иссинский, Пензенский (по 4), Бессоновский (3), Колышлейский, Кузнецкий, Лунинский (по 2) районах.

По одному пациенту прибавилось в Земетчинском, Малосердобинском, Наровчатском, Нижнеломовском и Пачелмском районах.

Общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 190 160.

За сутки медики выписали 23 пациента и зарегистрировали одну новую смерть от коронавирусной пневмонии.

Итого выздоровлений - 182 795, смертей - 6 015, добавили в оперативном штабе.