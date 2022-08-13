34 молодых жителя Пензы отправились на Крымский полуостров

13.08.2022 | 20:15

Вот они - счастливчики, которые несколько дней проведут на Крымском полуострове, в городе Судаке. Пензенская делегация в составе 34 человек, которые прошли отбор, отправляется на фестиваль творческих сообществ России «Таврида.АРТ».

Для многих это шанс показать себя, рассказать о том, чем живет и к чему стремится пензенская молодежь.

«Настроение там всегда положительное. Буря эмоций, которая тебя захватывает и никогда больше не отпускает. Ты всегда хочешь двигаться вперед, когда возвращаешься в Пензу, и хочешь делать что-то новое, реализовывать себя. Каждый год я планирую поехать на «Тавриду», чтобы опять зарядиться этими прекрасными эмоциями», - поделился амбассадор арт-кластера «Таврида» Илья Купцов.

А еще «Таврида.АРТ» - это возможность получить средства на реализацию творческих проектов. Алина Строителева надеется, что ее идея после фестиваля получит финансовую поддержку и девушка сможет претворить в жизнь все задуманное.

«Я буду развивать тему спортивного программирования путем создания клуба. Этот клуб непростой, он будет на базе спортивного клуба. Мы покажем, как объединить спортивное программирование с силовыми и аэробными тренировками», - рассказала Алина.

«В Пензе очень много талантливой и активной молодежи. К сожалению, не все смогли попасть на фестиваль «Таврида.АРТ». Но для тех, кто остается в Пензе, есть возможность получить средства на реализацию своих идей и проектов. Продолжается конкурс Росмолодежи, заявку можно подать до 22 августа», - сообщил директор многофункционального молодежного центра Пензенской области Сергей Зиновьев.

А вот кто из пензенцев отличится на «Тавриде.АРТ», станет известно, когда фестиваль будет в самом разгаре.