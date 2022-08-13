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Общество

34 молодых жителя Пензы отправились на Крымский полуостров

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Вот они - счастливчики, которые несколько дней проведут на Крымском полуострове, в городе Судаке. Пензенская делегация в составе 34 человек, которые прошли отбор, отправляется на фестиваль творческих сообществ России «Таврида.АРТ».

Для многих это шанс показать себя, рассказать о том, чем живет и к чему стремится пензенская молодежь.

«Настроение там всегда положительное. Буря эмоций, которая тебя захватывает и никогда больше не отпускает. Ты всегда хочешь двигаться вперед, когда возвращаешься в Пензу, и хочешь делать что-то новое, реализовывать себя. Каждый год я планирую поехать на «Тавриду», чтобы опять зарядиться этими прекрасными эмоциями», - поделился амбассадор арт-кластера «Таврида» Илья Купцов.

А еще «Таврида.АРТ» - это возможность получить средства на реализацию творческих проектов. Алина Строителева надеется, что ее идея после фестиваля получит финансовую поддержку и девушка сможет претворить в жизнь все задуманное.

«Я буду развивать тему спортивного программирования путем создания клуба. Этот клуб непростой, он будет на базе спортивного клуба. Мы покажем, как объединить спортивное программирование с силовыми и аэробными тренировками», - рассказала Алина.

«В Пензе очень много талантливой и активной молодежи. К сожалению, не все смогли попасть на фестиваль «Таврида.АРТ». Но для тех, кто остается в Пензе, есть возможность получить средства на реализацию своих идей и проектов. Продолжается конкурс Росмолодежи, заявку можно подать до 22 августа», - сообщил директор многофункционального молодежного центра Пензенской области Сергей Зиновьев.

А вот кто из пензенцев отличится на «Тавриде.АРТ», станет известно, когда фестиваль будет в самом разгаре.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Хорошо сейчас в Крыме.А будет ещё лучше.

Гость||

А девочка в желтых тапочках и синеньких носочках... это что? Это типа протэст?

Гость||

Тебе накой?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

спортивное программирование с силовыми и аэробными тренировками»
программист-силач ? это что-то прям экзотическое.

Гость||

20-29

Скорее всего домой едет.

Гость||

Эта контора "Таврида арт" рядом с Судаком застраивает бывший пустой берег у мыса Меганом....

Хорошее там было место, тихое...

Гость||

Пьянство и блуд. Блуд и пьянство.

Гость||

Брехня.

Гость||

Гость писал(a):

Скорее всего домой едет.
Такого дома не существует

Гость||

Аэродром "Саки" рейсы принимает?

Гость||

21-03

Главное, чтобы для неё дом сюда не перенесли.

Гость||

Судак это дно,полный зашквар.

Гость||

Это все здорово, по молодости оттопырятся как следует в крыму... но! почему подростки на 40ка летнем автобусе, списанном в металлолом в европе, так далеко едут, он же развалится, хотя это и лучше чем на Пазике или Газели.

Гость||

Гость писал(a):

Аэродром "Саки" рейсы принимает?
Никогда не принимал гражданские, ты бухаешь что ли...

Гость||

Гость писал(a):

Главное, чтобы для неё дом сюда не перенесли.
Это вообще не главное, всех приносящих мы непременно провожаем до их дома.

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Имя: Гость
Комментарий:

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